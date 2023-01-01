موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023

وكالات / سما /

من المقرر أن تقام قرعة الملحق المؤهل للمجموعات بدوري أبطال أوروبا 2023 يوم 1 أغسطس، على أن يتم إجراء قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال يوم الخميس الموافق 25 أغسطس 2022.

وقد نجح ريال مدريد في حصد دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، على حساب ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية، بعدما تخطي كل من باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي على الترتيب.

النسخة المقبلة ستكون قوية للغاية، حيث يسعي مانشستر سيتي هذه المرة بقيادة بيب جوارديولا لتحقيق اللقب، وسيعتمد على مهاجمه الجديد هالاند.

فيما سيكون ريال مدريد مرشح قوي كعادته من أجل الدفاع عن لقبه، وأيضًا باريس سان جيرمان بقيادة مبابي وميسي ونيمار، سيحاولون هذه المرة لقيادة الفريق الباريسي للتتويج بدوري أبطال أوروبا.