صور ..المباحث العامة تضبط ورشة لتصنيع المفرقعات شرق غزة

غزة / سما /

ضبطت المباحث العامة بالشرطة بقطاع غزة، اليوم الجمعة، ورشة لتصنيع المفرقعات داخل أحد المنازل شرقي غزة، تضم كميات كبيرة من المواد الخام التي تشكل خطراً على حياة المواطنين.

وأفادت المباحث العامة، أنه بناء على معلوماتٍ وبحث وتحرّ، توجهت قوة في مهمة مشتركة مع مباحث التموين وشرطة المحافظة والعمليات، في ساعة مبكرة من فجر الجمعة، لتفتيش أحد المنازل بمنطقة "السنافور" المكتظة بالسكان في حي التفاح شرقي مدينة غزة، والذي يضم ورشة لتصنيع المفرقعات الخطرة.

ولفتت المباحث أنه تم ضبط كميات كبيرة من المواد الخام الخطيرة المستخدمة في تصنيع المفرقعات داخل المنزل، يفوق إجمالي وزنها نصف الطن، إلى جانب 1670 قطعة مفرقعات معدة للتصنيع.

وأضافت أن المواد الخام تشمل مادة TNT الخطرة، وكبريت، وماغنيسيوم، وبارود، وشظايا حديد، وفحم، فضلاً عن مواد أخرى.

وأوضحت المباحث أنه تم استدعاء طواقم الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات للتعامل مع الكميات الخطرة، والتي بدورها صادرت جميع الكميات المذكورة لتأمينها وفق الأصول.

وقالت المباحث أنها أوقفت صاحب الورشة وهو (ص، ك) تمهيداً لإحالته للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وشددت المباحث أنها مستمرة في جهودها المكثفة لملاحقة مصنعي المفرقعات الخطرة ومروجيها؛ واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحقهم؛ حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، وتحقيقاً لحالة السكينة العامة.