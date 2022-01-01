سمكة قرش تبتسم لزائريها فى فلوريدا (فيديو)

وكالات / سما /

في الوقت الذى يعتقد فيه العديد من الأشخاص أن أسماك القرش عبارة عن كائنات بحرية شرسة فقط، يوثق المصور الأمريكي جريج تاليريكو، نوعًا آخرًا من أسماك القرش، والتي قد تغير رأيك فيها.

وفقا لموقع "CNN"، فإن القرش الليموني من أسماك القرش الاجتماعية للغاية، وأوضح المصور ومرشد الغوص الأمريكي أن هذه الأسماك تفعل كل شيء في مجموعات منذ ولادتها في غابات المانغروف.

وبعيدًا عن كونها اجتماعية، ستلاحظ أن أحد الأسماك التي صورها تاليريكو، وتُعرف باسم "Snooty"، تبدو مبتسمة، وقال المصور الأمريكي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "لا أحد متأكد تمامًا من كيفية حدوث ذلك، لكن فكها وأسنانها يبرزان على عكس أنواع القرش الليموني الأخرى".

ورُصد مقطع الفيديو في بلدة جوبيتر، بولاية فلوريدا الأمريكية، وبينما يعتقد بعض الأشخاص أنه عيب وراثي، يعتقد آخرون أنها إصابة قديمة تسبب بها أحد الصيادين.

في الحالتين، يجعلها هذا الفك البارز تبدو وكأنها تبتسم، ما يناسب شخصيتها لأنها ودودة للغاية مع الغواصين، وبسبب مشاهدتها للغواصين آلاف المرات، غالبًا ما تشعر سمكة القرش بالراحة عند التواجد من حولهم، لكن لا تزال أسماك القرش بمثابة حيوانات برية، وتحتاج أن تتم معاملتها باحترام وحذر.

وقال تاليريكو: "أعتقد أن جميع أسماك القرش آمنة للسباحة معها طالما أنك تحترمها، وتتبع بعض القواعد البسيطة، وتدرك أنك في بيئتها"، لذلك، من المهم أن تكون قادرًا على قراءة أسماك القرش ومراقبة سلوكها، حيث يصبح الأمر أكثر سهولة عند قضاء المزيد من الوقت معها.

وحصدت أحد مشاهد تاليريكو على أكثر من 30 مليون مشاهدة عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وقال المصور الأمريكي: "يتفق غالبية الأشخاص من حول أنحاء العالم على أن سمكة القرش بحاجة لزيارة طبيب الأسنان".