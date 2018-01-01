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بنصف القيمة.. باريس سان جيرمان يقترب من صفقته الثالثة

الخميس 21 يوليو 2022 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بنصف القيمة.. باريس سان جيرمان يقترب من صفقته الثالثة



وكالات / سما /

أكدت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بات قريبا من حسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفي الحالي.

سان جيرمان أبرم صفقتين حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية، بالتعاقد مع الظهير الأيسر نونو مينديز من سبورتنج لشبونة البرتغالي، ولاعب الوسط فيتينيا من بورتو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن باريس توصل لاتفاق مبدئي مع نوردي موكيلي مدافع لايبزيج الألماني على ضمه هذا الصيف، كما وصلت مفاوضاته مع ناديه لمرحلة متقدمة.

ومن المتوقع أن تتم الصفقة خلال أيام، بتكلفة تصل إلى 10 ملايين يورو، وهو ما يبلغ نصف قيمته السوقية (20 مليون يورو) بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن موكيلي (24 عاما) يلعب كظهير أيمن، ويجيد اللعب أيضا كقلب دفاع وفي خط الوسط.

وكان المدافع الفرنسي انضم إلى لايبزيج في صيف 2018، قادما من مونبلييه الفرنسي مقابل 1.5 مليون يورو، ويمتد عقده مع النادي النادي الألماني حتى 2023 (نهاية الموسم المقبل).

#نونو مينديز #باريس سان جيرمان

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