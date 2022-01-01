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دب يمزق ثلاثة أشخاص في الهند خلال 24 ساعة

الأربعاء 20 يوليو 2022 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
دب يمزق ثلاثة أشخاص في الهند خلال 24 ساعة



وكالات / سما /

هاجم دب في ولاية أوديشا الهندية ثلاثة أشخاص وقتلهم خلال 24 ساعة.

وتشير صحيفة The Times of India، إلى أن الحادث وقع في قرية سامار سينغ الواقعة غرب ولاية أوديشا يوم 17 يوليو الجاري.

ووفقا للصحيفة، ذهب أحد سكان القرية إلى الغابة لجلب الحطب، ولكنه لم يعد إلى منزله. فقرر أقاربه وصديقه الذهاب إلى الغابة والبحث عنه. ولكنهم تعرضوا لهجوم دب أيضا، تمكن اثنان منهم من تسلق شجرة وإنقاذ نفسيهما، ومزق الدب الاثنين الآخرين إلى أشلاء. ويبدو ان الدب قتل الشخص الأول أيضا.

وقد وعدت السلطات الهندية بدفع مبلغ 400 ألف روبية لأسر الضحايا (أكثر بقليل من 5 آلاف دولار أمريكي).

#الدب #الهند

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