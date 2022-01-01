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رسمياً .. مسعود أوزيل يوقع لنادٍ جديد

الخميس 14 يوليو 2022 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. مسعود أوزيل يوقع لنادٍ جديد



وكالات / سما /

أعلن نادي اسطنبول باشاك شهير التركي تعاقد مع النجم الألماني مسعود أوزيل، والذي رحل عن نادي فنربخشة بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وقرر نادي فنربخشة إنهاء تعاقده مع مسعود أوزيل، بسبب خروجه من حسابات المدرب بشكل كامل. علماً أنه قضى عام ونصف مع الفريق التركي. وخاض 37 مباراة في مختلف البطولات، ونجح خلالها في تسجيل 9 أهداف.

وتوصل أوزيل لاتفاق مع نادي باشاك شهير الذي احتل المركز الرابع في الدوري التركي الموسم الماضي، وذلك بعد ساعات قليلة من فسخ عقده مع نادي فنربخشة.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن نجم ريال مدريد السابق وقّع على عقد يمتد لعام واحد فقط مع باشاك شهير، مع إمكانية التجديد لموسم آخر بشكل تلقائي. وهذا يفنّد التقارير الصحفية التي ادعت أن مسعود أوزيل يفكّر بالاعتزال في الوقت الراهن.

يذكر أن مسعود أوزيل يعد من أفضل صانعي الألعاب في العالم خلال العقد الماضي، حيث قدّم 3 مواسم استثنائية مع ريال مدريد، وقبلها ظهر بمستوى رائع أيضاً مع فيردير بريمن. لكن مسيرته بدأت بالانحدار في مواسمه الأخيرة مع آرسنال.

#مسعود أوزيل

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