طالع أسهل طريقة لاستعادة ملفات تيليجرام المحذوفة

وكالات - سما-

يوفر تطبيق التراسل الفوري الشهير تيليجرام إمكانية حذف وإزالة العديد من الملفات سواء الصور أو مقاطع الفيديو بطرق تلقائية أحيانًا بنطاق زمني محدد وآخر يدوية، ولكن ماذا إن حذفت بعض الملفات أو المستندات الهامة عن طريق الخطأ وتُريد استعادتهم؟ بالطبع هناك الكثير من المستخدمين يفكرون في هذا الأمر، وعليهم ألا يقلقوا بات الأمر أسهل الآن.

يمكن للمستخدمين الذي حذفوا بعض الملفات الهامة عن طريق الخطأ، استعادة المستندات وذلك ليس عبر تيليجرام فقط ولكن معظم تطبيقات التراسل الفوري المخصصة للهواتف تدعم هذه الميزة، ولكن يحتوى تطبيق تيليجرام على الكثير من المميزات والخواص الهامة التي لا زال تطبيق واتساب لم يدعُمها، فإذا كنت حذفت ملفًا أو أي وسائط مثل الصور والفيديو يمكنك اتباع الطريقة التالية لاستعادة الملفات.

كشف موقع geekinstructor،في تقرير حديث له عن أفضل طريقة لاستعادة جميع الملفات المحذوفة عن طريق الخطأ، وليس هناك طريقة لاستعادة الملفات المحذوفة عن طريق تطبيق تيليجرام نفسه، ولكن هناك طريقة لاستعادة الملفات المحذوفة من التطبيق على هاتفك المحمول، عبر الخطوات الآتية:

اضغط على مدير الملفات في هاتفك أو «ملفات»، يحتوي كل هاتف ذكي يعمل بنظام الأندرويد على تطبيق مدمج يٌطلق عليه «مدير الملفات أو ملفاتي» وعن طريقه يتم تخزين وإدارة جميع الملفات التي تُحملها على هاتفك.

بعدما تضغط على مدير الملفات، سترى قائمة طويلة منسدلة تحتوي على المجلدات الموجودة في هاتفك، وسيتم تقسيمها تلقائيًا إلى ملفات حديثة وأخرى لوحدة التخزين الداخلية، ثم انقر على مجلد تيليجرام Telegram.

ستظهر لك الملفات بعد فتح هذا المجلد وبعد فتح المجلد سيفتح المزيد من المجلدات الآخرى وبينها ملفات الصوت، الفيديو، الصور والملفات التي تلقيتها في السابق على تيليجرام.

اضغط على مستندات التيليجرام حتى تتمكن من استعادة ملفاتك المحذوفة، فيمكنك أن تقوم بعرض جميع المستندات التي تمت مشاركتها معك على التطبيق، بما في ذلك تلك التي حذفتها عن طريق الخطأ.

وقد أضاف تيليجرام سابقًا " ميزة تطبيق تيليجرام للتراسل الفوري" وهي إمكانية تعديل الرسائل بعد إرسالها إلى الآخرين.

وتفتقد جميع التطبيقات المنافسة مثل واتساب وفايبر إلى هذه الميزة، فلا يُمكن للمستخدم أن يقوم بتعديل أي رسائل قام بإرسالها في وقتٍ سابق إلى الآخرين، فقط يمكنه حذفها، ولكن التعديل لن تجده إلا في تطبيق تيليجرام.

وبحسب ما نشره موقع syriantech،في تقرير سابق له فإن ميزة تعديل الرسائل عبر تطبيق تيليجرام بعد إرسالها ليست جديدة، ولكنها تم الإعلان عن إضافتها للتطبيق في منتصف مايو في 2016، ولكن ومع ذلك ربما لا يعلم الكثير من المستخدمين عن طريقة استخدامها، مع ملاحظة أن هذه الميزة لا تعمل مع الرسائل القديمة نوعًا ما، لكن التطبيق لم يُحدد بحسب التقرير هذه المدة بشكل قاطع.

طريقة تعديل رسائل تيليجرام بعد إرسالها:

افتح تطبيق تليجرام في هاتفك.

ادخل على المحادثة التي تحتوي على الرسالة المراد التعديل عليها.

الآن اضغط باستمرار على الرسالة المراد تعديلها حتى تظهر لك علامة التعديل (موجودة على شكل قلم) يمكنك الضغط عليها من أعلى الخيارات.

بعد أن تقوم بتعديل الرسالة اضغط على علامة في أسفل الشاشة على اليمين.

بعد الضغط عليها سوف يتم تعديل الرسالة وسيظهر بجوارها علامة مُعدل edited للإشارة إلى أنه تم تعديل هذه الرسالة

والجدير بالذكر أن تيليجرام أعلنت مؤخراً بشكل رسمي عن اطلاق الخدمات المدفوعة Telegram Premium وميزات جديدة للجميع، وبحسب الرئيس التنفيذي لتيليجرام، بافل دوروف، فإن جميع الميزات الحالية ستظل مجانية، وحتى المستخدمون الذين لا يشتركون في خدمة تيليجرام المدفوعة سيحصلون على بعض فوائده.

ميزات رائعة للنسخة المدفوعة من تيليجرام

تطبيق تيليجرام يركز على الخصوصية لجلب الإعلانات إلى نظامه الأساسي، والتي قد لا يكون بعض المستخدمين من المعجبين بها، لذلك، تتعهد خدمة الاشتراك بإزالتها تمامًا، إلى جانب إزالة الإعلانات، فإن تيليجرام يتخلى أيضًا عن بعض القيود في الخدمة المجانية، حيث إن الإصدار المدفوع يوفر سرعة تنزيل أسرع وما يصل إلى 4 جيجابايت من حجم التحميل، وهو ما يجب أن يكون الأفضل للمستخدمين المحترفين.

كما يتضمن الإصدار المدفوع أيضًا تحويل الصوت إلى نص وميزات "إدارة الدردشة المتقدمة" واشتملت القائمة الموسعة من تيليغرام المدفوع كذلك على الملصقات والصور المتحركة و "ردود الفعل الفريدة".