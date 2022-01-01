أهم مميزات هواوي ميت باد T10 مع السعر

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بسعر جيد ومواصفات عالية، يصبح هواوي ميت باد t10 مرشحًا رئيسيًا للعملاء الذين يتطلعون إلى تصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمات الفيديو بميزانية محدودة.

بالنسبة للمبتدئين، يحتوي الجهاز على شاشة LCD مقاس 9.7 بوصة، ومعالج Kirin 710A SoC ، وكارت شاشة Mali-G51 MP4 GPU ، وذاكرة وصول عشوائي 2 جيجا بايت، تخزين 32 جيجا بايت وبطارية 5100 مللي أمبير في الساعة. في المقدمة كاميرا سيلفي 2 ميجابيكسل f / 2.4 وكاميرا خلفية 5 ميجابيكسل f / 2.2.

يعمل ميت باد t10 بنظام اندرويد 10 مع EMUI 10.1 وخدمات Huawei Mobile Services. يعد سعر هواوي ميت باد t10 مناسبًا للميزانيات المحدودة كما أنه يقدم أداء جيد مقابل سعره.

دعونا نرى كيف يعمل، عبر هذه المراجعة التي أعددناها بمساعدة غيز غايد والتي سنتطرق فيها إلى جميع جوانب هذا التابلت الرائع من هواوي.

يوجد في المقدمة شاشة LCD بحجم 1280 × 800 ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10. يصبح ساطعًا بدرجة كافية في الداخل ولكنه قد يعاني تحت أشعة الشمس المباشرة. ألوان اللوحة مناسبة ولكن إذا كنت تخطط لاستهلاك محتوى HDR ، فقد ترغب في البحث في مكان آخر. نوصي أيضًا بمشاهدة الشاشة مباشرة وليس من زاوية لأن زوايا المشاهدة من الجانبين ليست الأفضل.

يتميز بوضع راحة العين الذي يجعل من الأسهل قراءة الكتب إضافة إلى جلسات مكالمات الفيديو.

تدعم الشاشة ما يصل إلى 10 نقاط من اللمسات المتزامنة. يتم تسجيل نقراتنا وإيماءاتنا بشكل فوري ودقيق. هذا يجعل هذا التابلت مثاليًا للتطبيقات والألعاب التي تدعم اللمس المتعدد.

على جانبي الجهاز اللوحي يوجد مكبر صوت واحد يكمل تجربة صوت الاستريو. بأقصى حجم، تصبح مكبرات الصوت الخاصة بالجهاز اللوحي عالية جدًا أثناء الرسم بوضوح وبأقل قدر من التشويه. ومع ذلك، يتم حظر الصوت من مكبرات الصوت بسهولة بمجرد وضع الأصابع عليها عن طريق الخطأ.

يأتي Huawei Listen مثبتًا مسبقًا. هذه الميزة متاحة فقط عند استخدام سماعات الأذن وتسمح بتجارب صوتية محسّنة مثل الصوت ثلاثي الأبعاد والمعادل. يمكن أن يصبح هذا الصوت ثلاثي الأبعاد غامرًا جدًا كما هو الحال عند مشاهدة مدونات الفيديو والأفلام أثناء المشي. لا نوصي بميزة الاستماع إلى الموسيقى ومكالمات الفيديو لأنها تضيف الكثير من الصدى.

تسجيل الميكروفون المدمج لائق. لا شيء يتفوق على الميكروفون الخارجي المخصص ولكن بالنسبة للسعر، فإن الصوت الذي يتم التقاطه للمكالمات والتسجيلات الصوتية جيد بما فيه الكفاية.

يوجد في الجزء الخلفي من هواوي ميت باد T 10 كاميرا رئيسية بدقة 5 ميجابكسل f / 2.2 مع PDAF. يحتوي تطبيق الكاميرا على الأوضاع التالية: Photo ، Video ، Beauty ، Pro ، HDR ، و Panorama.

يسمح الوضع الاحترافي بالتحكم في ISO 100-1600 والتركيز وسرعة الغالق (0.5-1 / 4000) و EV (+ -4) وتوازن اللون الأبيض.

في ضوء النهار، تنتج الكاميرا الرئيسية صورًا ملونة نابضة بالحياة مع وضوح لائق وتباين مقبول. لا تتوقع أن تعمل بشكل جيد في الإضاءة المنخفضة. استخدم كاميرا هاتفك بدلاً من ذلك.

الكاميرا الأمامية بدقة 2 ميجابكسل f / 2.4 مع أوضاع الكاميرا التي تشمل الصور والفيديو والجمال.

في كل من ضوء النهار والداخل، تكون صور كاميرا السيلفي ناعمة وموحلة إلى حد ما بينما اللون على ما يرام. هذا أيضًا مناسب لمكالمات الفيديو في سيناريوهات مضاءة جيدًا.

تحت الغطاء يوجد معالج ثماني النواة 14 نانومتر Kirin 710A ، Mali-G51 MP4 ، 2 جيجا بايت رام، و 32 جيجا بايت للتخزين.

لا تتوقع أن تقوم بتشغيل الألعاب بأقصى رسومات أو معدلات عرض إطارات قصوى.

يوجد بالداخل بطارية 5100 مللي أمبير في الساعة. مثل المعايير الأخرى، ظل اختبار PC Mark للبطارية يفشل، لذلك لجأنا إلى اختبار حلقة فيديو 720p. كان الجهاز اللوحي قادرًا على الاستمرار لأكثر من 12 ساعة و 42 دقيقة في اختبار الحلقة حيث سيعمل الجهاز اللوحي باستمرار على تشغيل مقطع فيديو بدقة 720 بكسل أثناء الاتصال بالإنترنت.

شاحن 5W المرفق يشحن البطارية الداخلية 5100 مللي أمبير لمدة تزيد عن 5 ساعات.

يتمتع الجهاز اللوحي بقدرة تحمل طويلة للبطارية وننصح بإيقاف تشغيله من وقت لآخر لتجنب وقت الشحن الكامل لمدة 5 ساعات.