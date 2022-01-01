هواوي P50: جهاز رائع بكاميرا استثنائية

وكالات / سما /

لأولئك الذين يبحثون عن هاتف جديد، هواوي P50 موجود الآن في ماليزيا وفي العديد من دول العالم. بعد إحضاره إلى ماليزيا، ولدت من جديد سلسلة Huawei P50 والتي تتميز بسمعة جيدة. يمنحك الهاتف الذكي تجربة مختلفة تمامًا وهي بالفعل جهاز رائع وعملي أيضًا. سعر جوال huawei p50 يعتبر مناسبًا لما يقدمه الهاتف من مميزات وخصائص مذهلة على جميع المستويات. تابع معنا هذه المراجعة المقدمة بمساعدة مالايجان فودي ولتي قمنا فيها بتغطية جميع جوانب الجهاز.

التصميم

يبدو هاتف هواوي P50 جميلًا للوهلة الأولى. الجهاز يبدو أنيقًا من النظرة الأولى مع الهيكل الأملس علمًا أنه كان لدينا جهاز بلون Cocao Gold في متناول أيدينا. إنه يمنحنا لمسة أنيقة مع الهيكل اللامع الذي يجعله مثاليًا للاستخدام في أي وقت

يبدأ الهاتف بوزن 181 جرامًا ويوفر هيكلًا نحيفًا يبلغ سمكه 7.92 مم على الرغم من أنه يوفر بطارية ضخمة أسفل الغطاء. يأتي التصميم مثيرًا للإعجاب ببساطة مع إحساس قوي في اليد.

الألوان

يكتمل هواوي P50 بلونين رائعين وهما Cocoa Gold و Golden Black.

العرض

الشاشة تأتي مع شاشة OLED بحجم 6.5 بوصة. مع معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز و 1440 هرتز يعتم PWM عالي التردد، معدل أخذ عينات باللمس 300 هرتز؛ سوف تطمئن إلى معدل الانتقال السلس أيضًا. أما بالنسبة للدقة فهي كاملة بدقة 2700 × 1224 بكسل. أما بالنسبة للشاشة فهي محمية مع خاصية مقاومة الخدش حيث لا داعي للقلق من الخدوش عند وضع الهاتف داخل الحقيبة.

الكاميرا

بالحديث عن الكاميرا، يعتبر هواوي P50 أحد الهواتف التي تقود القوة مع سلسلة P الأسطورية. بالنسبة لي، بدأت في استخدام هواوي منذ سلسلة P9 ، إلى P10 و P20 مما يجلب لي التصوير الذكي باستخدام الخوارزمية الذكية.

ومع P50، يوفر لك الهاتف تصميمات الكاميرا المزدوجة المصفوفة الأيقونية التي توفر خصائص مجموعة P. مع تصميمات الكاميرا المزدوجة المصفوفة الأيقونية، يمكن للمرء أن يرى مجموعة لا تصدق من العدسات المتطورة التي تعمل معًا في وئام. تم تعزيز ذلك من خلال محرك الصور هواوي XD Fusion Pro الرائد وتقنيات هواوي XD Optics ، حيث يلتقط هاتف هواوي P50 جوهر التصوير والفن الحقيقي.

يحتوي الطراز P50 القياسي على ثلاث قاذفات خلفية، مع عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وزوم منظار 12 ميجابكسل ونهاش عريض للغاية بدقة 12 ميجابكسل. هذه تكملة جيدة للكاميرات، مع وحدة المنظار التي تدعم التقريب البصري 5x.

يوفر لك هاتف هواوي P50 نظام كاميرا True Chorma Selfie بزاوية عريضة تبلغ 100 درجة والذي يعد مثاليًا لصور سيلفي للمجموعات الكبيرة والمناظر الطبيعية الرائعة. كما أنها توفر لك محرك الألوان الخاص بهم الذي يلتقط بدقة الماكياج عالي التأثير، وخوارزميات AI المضادة للتشوه التي يمكن أن تمنع بشكل فعال مشاكل التشويه وتضغط على حواف صور السيلفي الجماعية و AIS لتحسين نجاح الإضاءة المنخفضة. كما تم تزويد الكاميرا أيضًا بالتركيز التلقائي بحجم 14 سم الذي يدعم ويضمن أن تكون صور السيلفي حميمة وحادة ومفصلة للغاية أيضًا.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية. يكتمل هاتف P50 بكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا رئيسية 50 ميجابكسل وكاميرات أحادية اللون بدقة 40 ميجابكسل وكاميرات عريضة للغاية بدقة 13 ميجابكسل - وهي عبارة عن سلسلة من الكاميرات فائقة الدقة، مع وجود المنظار الذي يسهل على ما يبدو تقريب رقمي بمعدل 200x (بالإضافة إلى 3.5x بصري) ). مع هذا، يمكنك التقاط صور مفصلة ورائعة معها.

بالنسبة للفيديو، فهي تأتي مع تصوير سينمائي بدقة 4K فقط. هنا، يمكن للمرء الاستمتاع بكاميرا True-Form Dual - Matrix التي تدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K على كل من الأمام والخلف ، مما يتيح لقطات واضحة وضوح الشمس من كل زاوية. تدعم الكاميرات الأمامية والعريضة والرئيسية تقنية Super HDR الرائدة في الصناعة.