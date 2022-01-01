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هاتف سامسونج جالاكسي M11 يحصل على تحديث اندرويد 12

الأحد 03 يوليو 2022 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاتف سامسونج جالاكسي M11 يحصل على تحديث اندرويد 12



وكالات / سما /

حصل عدد كبير من هواتف سامسونج على تحديث اندرويد 12 مع واجهة One UI 4 خلال الأسابيع الماضية، والآن فاجأت الشركة مستخدمي جالاكسي M11 بالحصول على التحديث.

وفقاً لأحدث التقارير من موقع Sammobile، بدأت هاتف Galaxy M11 في تلقي تحديث اندرويد 12 مع واجهة سامسونج الجديدة One UI 4.1، مع التصحيح الأمني لشهر يونيو 2022.

التحديث بدأ الوصول بالفعل إلى مستخدمي الهاتف في فيتنام أولاً، ويحمل رقمي إصدار M115FXXU3CVF6.

ويوضح المصدر أن أهم ما يميز التحديث هو حصول الهاتف على واجهة One UI 4.1 بعد أكثر من عام على تحديثه لاندرويد 11 مع واجهة One UI 3.1.

فمع الواجهة الجديد يصبح الهاتف – المٌنتمي لفئة الهواتف ذات الميزانية المحدودة- أكثر حداثة وأفضل في الأداء.

المميز في حصول جالاكسي M11 هو أن الهاتف ينتمي لفئة الهواتف الضعيفة مع إمكانيات محدودة وميزانية منخفضة، ومع ذلك وفرت الشركة الكورية جنوبية تحديث خاص به ولم تغفله.

لن يحصل الهاتف على كل ميزات واجهة سامسونج الجديدة نظراً لقدراته المحدودة مقارنة بهواتف الشركة الرائدة، لذلك سيحصل فقط على بعض الميزات بما يناسب قدراته.

هاتف سامسونج جالاكسي M11

تم إطلاق Galaxy M11 منذ عامين، ويقدم مجموعة من المواصفات تشمل شاشة LCD قياس 6.4 بوصة بدقة 1560×720 بكسل، وتضم كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابيكسل داخل يقب صغير في زاوية الشاشة.

وفي الخلف يضم الهاتف كاميرا ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل للعدسة الرئيسية، و5 ميجابيكسل للعدسة فائقة الاتساع، وأيضاً مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل.

تشمل الميزات الأساسية في الهاتف الصغير، بطارية كبيرة سعة 5000 ملي أمبير، وذاكرة وصول عوائي إما 3 أو 4 جيجابايت حسب الإصدار.

تم تقدم الهاتف أول مرة في مارس 2020 مع نظام تشغيل اندرويد 10، وحصل بعدها على اندرويد 11 والآن يحصل على اندرويد 12.

أخيراً، وكما ذكرنا في الأعلى، بدأ سامسونج جالاكسي M11 في الحصول على تحديث اندرويد 12 رسمياً في فيتنام فقط حتى الآن، ولكنه سيحصل على التحديث في دول أخرى لاحقاًن ومن المتوقع أن يصل التحديث إلى مستخدمي الهاتف في الدول العربية خلال الأسابيع القادمة.

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