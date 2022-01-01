  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بدء نقل المسافرين من غزة عبر نفق "تحيا مصر" بأسعار معقولة الأسبوع القادم

الخميس 30 يونيو 2022 12:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بدء نقل المسافرين من غزة عبر نفق "تحيا مصر" بأسعار معقولة الأسبوع القادم



غزة /سما/

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، مساء اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022، أنه تم إبلاغ متابعة العمل الحكومي بنية الجانب المصري بدء نقل المسافرين ذهابا وايابًا عبر حافلات وبأسعار معقولة من خلال نفق "تحيا مصر".

وقال معروف خلال حديث صحفي: "سعدنا بتلقي إبلاغ رسمي ببدء العمل بهذه الآلية مطلع الأسبوع القادم بحيث يتم نقل المسافرين ذهابا وايابًا عبر حافلات مجهزة وبأسعار معقولة".

وذكر، أن تسهيلات السفر عبر معبر رفح كانت ضمن البنود التي تم نقاشها خلال زيارة رئيس متابعة العمل الحكومي مؤخرًا إلى جمهورية مصر العربية.

ووجه معروف، شكره للأشقاء المصريين على التسهيلات التي تم الإعلان عنها بخصوص السفر عبر معبر رفح.

وذكر، أن هذا التسهيل سوف يختصر الكثير من معاناة المسافرين حيث سيتم تجاوز الكثير من معيقات الطريق وسيتم المرور عبر نفق تحيا مصر دون الحاجة للمرور عبر المعدية وكل ذلك بسعر معقول يماثل تكلفة السفر العادية.

وكان رئيس متابعة العمل الحكومي، عصام الدعليس، قد ختم زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية مطلع يونيو الجاري، إذ تم فيها مناقشة العديد من القضايا مع جهات الاختصاص بالجانب المصري.

الأكثر قراءة اليوم

"كان" :حماس تسمح لناشط إسرائيلي بدخول غزة لتحريك ملف تبادل الأسرى..

هذا ما قرره بينيت ولبيد ظهر اليوم بشأن صفقة تبادل جزئية مع حماس ..

صحيفة : الرئيس عباس يأمر بتجميد هذه القرارات بانتظار بايدن ..

مصادر مصرية: هذا ما طلب الاحتلال تنفيذه من القاهرة في الوقت الحالي ..

تطورات هامة ستشهدها المنطقة قريبا.. هرتصوغ زار الأردن والتقى الملك عبدالله الثاني

قناة عبرية تزعم : حماس رفضت عرضا قدمه الاحتلال مؤخرا لتبادل الأسرى

الاشغال توضح حقيقة التشققات في برج السوسي وسط مدينة غزة

الأخبار الرئيسية

الهلال الاحمر : 22 اصابة بنيران الاحتلال بينهم اطفال ورضع خلال مواجهات بنابلس

مبادرة مصرية تعلن للتخفيف من أعباء الفلسطينيين خلال سفرهم عبر معبر رفح

تطورات هامة ستشهدها المنطقة قريبا.. هرتصوغ زار الأردن والتقى الملك عبدالله الثاني

والد الاسير لدى حماس "هشام السيد" : إسرائيل لن تبادل ابني حتى لو كان المقابل "دجاجة"

العمل الحكومي: صرف رواتب موظفي غزة ومبلغ مالي لذوي شهداء عدوان 2014 قبل عيد الأضحى

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم