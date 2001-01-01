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أحدهم بالإعدام شنقا.. المحكمة العسكرية تصدر أحكامًا بحق 4 متخابرين مع الاحتلال

الثلاثاء 28 يونيو 2022 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أحدهم بالإعدام شنقا.. المحكمة العسكرية تصدر أحكامًا بحق 4 متخابرين مع الاحتلال



غزة/ سما /

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري، أحكاماً بحق أربعة مُتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، أحدها بالإعدام شنقاً.

وأدانت المحكمة العسكرية المتهمين، بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979.

وفي التفاصيل، في القضية رقم (98/2018)، حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المُدان (نضال، س) مواليد 1979م، من سكان خانيونس، بالإعدام شنقاً حتى الموت سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001.

وأوضحت المحكمة أن المذكور ارتبط بأجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي عام 2007، وقدّم لها معلومات متعلقة بعناصر المقاومة وتحركاتهم، وكذلك معلومات حول أعمال المقاومة ومواقعها والأنفاق، وأماكن إطلاق الصواريخ، ما أدى إلى استهداف العديد منها وارتقاء شهيد وإصابات.

وفي القضيتين رقم (50/2018) ورقم (11/2017)، حكمت المحكمة على المدان (محمد، ب) مواليد 1991م، من سكان مدينة غزة، والمدان (عمر، ط) مواليد 1987م، من سكان خانيونس، بالأشغال الشاقة المؤبدة سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة (118) من قانون العقوبات الثوري، مع احتساب مدة التوقيف.

وفي القضية رقم (65/2018)، حكمت المحكمة على المدان (رامي، م) مواليد 1981م، من سكان مدينة غزة، بالأشغال الشاقة لمدة (13 سنة) سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة (118) من قانون العقوبات الثوري.

وبيّنت المحكمة أن جميع الأحكام صدرت وجاهياً وبالإجماع، وأفهمت علناً، وخاضعة للاستئناف.

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