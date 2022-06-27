5 أطعمة تساعد على شفاء حروق الشمس

وكالات / سما /

قد تكون الإصابة بحروق الشمس مزعجة على المدى القصير، لكنها يمكن أن تزيد خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بمرور الوقت، ويقلل التعافي السريع للبشرة هذه المخاطر. ويساعد تناول أطعمة معينة على هذا التعافي للجلد، وتخفيف أعراض الحروق.

تقدم الأطعمة التالية فوائد فريدة للبشرة:

الجزر

من أفضل الأطعمة لتسريع شفاء حروق الشمس، والسبب أن الجزر يحتوي على بيتاكاروتين الذي يتراكم في الجلد مشكلاً طبقة خارجية تحمي من تأثيرات البيئة، وتقلل التجاعيد. وتوجد هذه المادة أيضاً في الأطعمة برتقالية اللون مثل الشمام والبطاطا الحلوة.

اللبن الزبادي

يحتوي اللبن على خميرة من البكتريا الحية من حمض اللاكتيك تزيد من ترميم الحمض النووي وتحسن مناعة الجلد بعد حروق الشمس.

عصير البرتقال المدعم

يحتوي البرتقال على فيتامين سي اللازم لتكوين الكولاجين، وتفيد الأبحاث بأن الحمضيات تقلل تأثير الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب سرطان الجلد، فإذا كان عصير البرتقال مدعما بفيتامين "د" سيوفر للجلد مزيداً من المناعة، ويقلل التهابات حروق الشمس.

الطماطم المطبوخة

يحتوي معجون الطماطم على الليكوبين، والذي يوجد خاملاً في الطماطم النيئة، وينشط بعد طبخها. ويوفر الليكوبين حماية كبيرة للبشرة تعادل تأثير الكريمات الواقية ضد الشمس.

الرمان

يوفر عصير الرمان جرعة كبيرة من البوليفينول الذي يعمل كمضاد لالتهابات الجلد، ومضاد للأكسدة، ومضاد للسرطان. ويساعد تناول فاكهة الرمان أيضاً على التئام حروق الشمس.