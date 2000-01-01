إسرائيل تقدّم مساعدة مالية إلى محاربين سابقين في "جيش لبنان الجنوبي"

القدس المحتلة / سما /

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، منح مساعدات مالية مقدارها 150 ألف يورو لمئات المحاربين السابقين في "جيش لبنان الجنوبي"، وهو ميليشيا مسيحية شكّلت خلال الحرب اللبنانية وكانت مدعومة من الاحتلال الإسرائيلي.



وشكّل جيش لبنان الجنوبي عام 1976 جنود انشقوا عن الجيش اللبناني ثم حصل على دعم إسرائيل، خصوصا عقب غزوها لبنان في حزيران/يونيو 1982 في إطار ما سمته عملية "السلام في الجليل" ضد الفصائل الفلسطينية هناك.



ومع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان عام 2000، اختار مقاتلو جيش لبنان الجنوبي الذين كانوا يخشون الانتقام، المنفى واستقر العديد منهم في إسرائيل التي ما زالت في حالة حرب مع لبنان.



وبعد قرابة 40 عاما من غزوها لبنان، أعلنت إسرائيل مساعدات مقدارها 550 ألف شيكل (150 ألف يورو) لمحاربين قدامى في جيش لبنان الجنوبي "كحل لأزمة الإسكان التي تعانيها 400 أسرة لم تحصل على سكن مناسب بعد وصولها إلى إسرائيل" بحسب الجيش.



وقال وزير الجيش بيني غانتس إن هذه المساعدة "هي مسألة عدالة تاريخية للّذين قاتلوا إلى جانبنا وطُردوا (...) من بلادهم".



كما أنّ أرامل هؤلاء المقاتلين في جيش لبنان الجنوبي سيتمكنّ من الاستفادة من هذه المساعدة السكنية "إذا كنّ يقمن في إسرائيل" بحسب ما أوضح الجيش الإسرائيلي الذي أنشأ في السنوات الأخيرة وحدة خاصة لدعم هؤلاء الميليشيويين الذين تقول الدولة العبرية إن لديها "دَيْنا أخلاقيا" تجاههم.



وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي "نكن احتراما كبيرا لإخواننا في السلاح، جنود جيش لبنان الجنوبي الذين حاربوا إلى جانبنا لسنوات مخاطرين بحياتهم".



وفي المجموع، ما زال يعيش ما بين 2400 و2700 لبناني، من بينهم أطفال، في إسرائيل، بحسب عائلاتهم في لبنان، علما ان بعضها قطع علاقته مع اللبنانيين المذكورين خوفا من أن يتهم افرادها "بالعمالة". واختار آخرون منفيون في إسرائيل التوجه إلى أوروبا أو أميركا الشمالية.