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أمير قطر يصل مصر في أول زيارة رسمية منذ 2015

السبت 25 يونيو 2022 01:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمير قطر يصل مصر في أول زيارة رسمية منذ 2015



القاهرة/سما/

وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى مصر، الجمعة، في أول زيارة منذ عام 2015.

واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم بمطار القاهرة، والذي يحل ضيفاً على مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وصرح المتحدث الرئاسي المصري أن من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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