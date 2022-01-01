أسباب ظهور حب الشباب فى فترة الدورة الشهرية .. وطرق العلاج

وكالات / سما /

يعتبر التعرض للتقلب الهرموني أمرًا شائعًا جدًا خلال فترات الدورة الشهرية، قبل أن تبدأ دورتك الشهرية، تبدأ في الشعور بالتعب والانتفاخ، ومن الأعراض الأخرى الأكثر شيوعًا للدورة هي الإصابة بحب الشباب مع اقتراب الموعد، تبدأ هرموناتك في العمل وتفرز الغدة الدهنية التي تفرز الزيت دهونًا زائدة، كما تقول الدكتورة سميتا بهوير باتيل، استشارية أمراض الجلدية وخبيرة التجميل، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

المناطق المعرضة لحب الشباب

عادة ما يحدث حب الشباب أثناء الدورة الشهرية في الجزء السفلي من وجهنا مثل منطقة الذقن والرقبة والفك، هناك ثلاثة هرمونات رئيسية لها دور فعال في التسبب في ظهور حب الشباب، فهى عبارة عن دورة مدتها 28 يومًا ، وتنقسم إلى نصفين خلال النصف الأول من الدورة ، يزيد هرمون الاستروجين بينما ترتفع مستويات البروجسترون خلال النصف الثاني من الدورة ومع ذلك ، يظل مستوى هرمون التستوستيرون كما هو حتى عندما يكون الهرمونان الآخران عند مستويات أقل، عندما يمر الجلد عبر سلك التقلب الهرموني ، ينتهي به الأمر بالتصرف بطريقة مختلفة.

ما الذي يسبب حب الشباب

ارتفاع مستوى هرمون البروجسترون هو السبب وراء إفراز الغدة الدهنية المزيد من الدهون، يعمل الدهن كحاجز طبيعي لبشرتنا ، ولكن خلال الدورة الشهرية ، تزداد كمية إفراز الدهون ، وتمر بشرتنا بتغيرات مختلفة، ومن ثم فإن الدهون الزائدة تسد المسام وتتراكم تدريجياً تحت سطح الجلد مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

عادة ما تكون فترة حب الشباب ملتهبة وحمراء اللون، عندما تبدأ التغيرات الهرمونية في الحدوث داخل جسمك ، تصبح بشرتك دهنية أكثر ويقتصر الزيت على الأوساخ هذا يؤدي إلى تورم المسام ، وتبدأ في رؤية نتوءات كبيرة حمراء متوهجة على وجهك.

كيفية معالجة مشكلة حب الشباب

إنها ظاهرة طبيعية لجسمنا ، ولا بد أن تجربها كل شهر على الرغم من أن التغيرات في المستوى الهرموني أثناء الدورة الشهرية قد تؤدي إلى بشرة متوهجة ، فإن معظم النساء يعانين من حب الشباب على وجوههن، من الصعب منع فترة حب الشباب ، ولكن يمكنك دائمًا تقليل ظهورها من خلال اتباع نظام غذائي صحي.

ابدئي بتضمين المزيد من الخضروات في نظامك الغذائي اليومي قبل اقتراب دورتك الشهرية، تعد الخضار والفواكه طريقة رائعة للتخلص من السموم من الجسم والتخلص من جميع السموم ، إذا كنت ترغب في الحفاظ على بشرتك صافية ، ابتعد عن السكر ومنتجات الألبان لأنها ستزيد فقط من ظهور حب الشباب.