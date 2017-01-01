أكبر حوادث سرقة تعرض لها المشاهير حول العالم

وكالات / سما /

يتعرض الكثيرون لجرائم السرقة، سواء نقود أو مقتنيات من تحف وأجهزة كهربائية وغيرها من الأشياء التي تبلغ مبالغ مالية كبيرة، ولكن ماذا عن حوادث السرقة الكبيرة التي تعرض لها المشاهير حول العالم، هذا ما سوف نستعرضه في التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "therichest".

نيكي ميناج

خسرت المغنية نيكي ميناج مبلغ 200000 دولار عندما تعرض منزلها في لوس أنجلوس للسطو والتخريب في عام 2017، عندما كانت متواجدة خارج البلاد، لذلك استطاع اللصوص الحصول على الأشياء الثمينة الخاصة بها، ولم يكتفوا بذلك، بل دمروا أغراضها الشخصية، مثل إطارات صورها ومزقوا بعض ملابسها.

نعومي كامبل

أصيبت عارضة الأزياء نعومي كامبل بجروح بسبب تعرضها لعملية سطو في باريس عام 2012، عندما هاجمها اللصوص أثناء محاولتها لإيقاف سيارة أجرة، مما أدى إلى سقوطها على الأرض، وانتشرت شائعات في ذلك الوقت أنها كافحت لتحافظ على حياتها، حتى إنها شوهدت وهى جالسة على كرسى متحرك ثم أصبحت تسير على عكازين، بسبب الإصابات الخطيرة التي تعرضت لها بسبب الحادث.

هيلاري داف

تعرضت الممثلة هيلاري داف خلال تواجدها في كندا عام 2017 ، للسرقة بعدما أقتحم مجموعة من اللصوص قصرها في بيفرلي هيلز وسرقوا مجموعة من المقتنيات و تركوا مجوهرات تزيد قيمتها عن 100000 دولار .

كيت موس

تعرضت عارضة الأزياء كيت موس، للسرقة خلال عملية سطو في منزلها بلندن والتي استطاع اللصوص خلالها أن يسرقوا قطع فنية ضخمة، والتي من بينها لوحة بانكسي النادرة والقيمة التي تقدر قيمتها بأكثر من 80.000 دولار، الأمر الذى فوجئت به كيت عند استيقاظها من النوم.

باريس هيلتون

تعرضت أيضاً عارضة الأزياء والمغنية والممثلة باريس هيلتون، لسطو مسلح، من قبل عصابة من اللصوص المحترفين، المعروفين باسم "The Bling Ring" الذين عرفوا بسرقتهم لعدد من منازل المشاهير ، وحصلوا من منزلها في لوس أنجلوس أكثر من 1.2 مليون دولار قيمة المجوهرات خلال سرقتهم الثانية لمنزلها.