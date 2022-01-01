طالب بتسليم البندقية.. اشتية يجدد رفضه تسليم إسرائيل الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة

رام الله / سما /

جدد رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، تأكيده على رفض الحكومة الفلسطينية تسليم إسرائيل الرصاصة التي أدت لقتل الصحفية الزميلة شيرين أبو عاقلة.

جاء ذلك خلال كلمة له في حفل تأبين أبو عاقلة نظمته وزارة شؤون المرأة، في قصر رام الله الثقافي، بحضور عائلتها وحشد واسع من المسؤولين والإعلاميين وغيرهم.

وطالب اشتية، الحكومة الإسرائيلية بتسليم البندقية التي أطلقت تلك الرصاصة تجاه أبو عاقلة قائلا :" نرفض تسليم الرصاصة التي قتلت شيرين بل ونطالب بتسليم البندقية التي قتلتها ".

وقال اشتية: شيرين اليوم شاهدة في المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الاحتلال.

وتابع قائلا :" شيرين كانت حلقة الوصل بين العرب وفلسطين والعالم , مضيفا :" لم يزرني مسؤول دولي او عربي خلال 40 يوما الا وعزاني باستشهاد شيرين ابو عاقلة " .