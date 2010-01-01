صورة : مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني ينتميان للوحدة "الجوفضائية"

وكالات

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الإثنين، بأن أحد موظفي وحدة "الجوفضاء" في مدينة سمنان وسط إيران قتل "خلال تنفيذ مهمة"، من دون الكشف عن طبيعة المهمة وتفاصيلها، وهو الموظف الثاني بالوحدة الذي يعلن عن مقتله خلال أقل 24 ساعة.

وأضافت الوكالة أن " محمد عبدوس، من موظفي الجوفضاء بسمنان، نال الشهادة خلال تنفيذه مهمة"، مشيرة إلى أن الحادث وقع أمس الأحد.

وتقع في جنوب غربي مدينة سمنان الإيرانية، مجموعة جوفضائية تشمل قاعدة الإمام الخميني الفضائية، وهي أكبر قاعدة فضائية إيرانية تستخدم لإطلاق الأقمار الصناعية.

ويأتي الإعلان اليوم الإثنين، عن مقتل هذا الموظف في مجال "الجوفضاء" في إيران، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، أيضا، أمس الأحد، مقتل الضابط علي كماني، في حادث سير في مدينة خمين بالمحافظة الوسطى، قائلا إنه "التحق بكوكبة الشهداء في سبيل الدفاع عن الوطن، أثناء قيامه بمهمة" لم يكشف عنها.

وذكرت الوكالة أن علي كماني ومحمد عبدوس، وهما عضوان في الوحدة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني بمدينتي خمين وسمنان. ولم ترد تفاصيل أخرى عن مقتل هذين العضوين والمهمة التي قتلا فيها.

وأشاد قائد الحرس الثوري في المحافظة الوسطى العميد محسن كريمي، في بيان، بسيرة كماني، قائلا إن "مقتل الضابط حارس الإسلام علي كماني، خلال تنفيذه مهمة لوحدة الجوفضاء يعد وثيقة لصمود وتضحية أبناء الثورة الإسلامية الأبطال"، على حد تعبيره.

وشهدت إيران خلال الفترة الأخيرة سلسلة "عمليات تخريبية واغتيالات"، وحوادث "وفاة غامضة" لعلماء إيرانيين.

وقبل أسبوع، توفي المتخصص بمجال الطيران في يزد، أيوب انتظاري، بشكل مريب، وأدلى المسؤولون المحليون بتصريحات متناقضة عنه، لكن مكتب محافظ يزد وصفه في رسالة مكتوبة بـ "الشهيد"، وزار عدد من المسؤولين عائلته.

جدير بالذكر أن القوة "الجوفضائيّة" هي إحدى قوات الحرس الثوري الإيراني المسؤولة عن المهام الجوية والصاروخية والفضائية لهذه المؤسسة العسكرية، وقائدها هو أمير علي حاجي زاده.

وتقع قاعدة سمنان الفضائية في الجنوب الغربي من هذه المحافظة وتوجد هناك منصة إطلاق "القمر الصناعي الحامل للأقمار".

وفي الأشهر الأخيرة، كانت هناك تقارير عديدة عن اغتيالات بإطلاق نار، ووفيات مشتبه بها، وتصفية أعضاء فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وكذلك شخصيات ناشطة في الصناعات الصاروخية والنووية بإيران.

وفي أعقاب أنباء الانفجار بموقع بارتشين 5 حزيران/يونيو، أُعلن عن مقتل إحسان قدبيجي، الخبير بمركز الأبحاث التابع لوزارة الدفاع، في هذا الانفجار.

وقبل ذلك أيضا، قتل حسن صياد خدائي برصاص مسلحين في شارع قريب من منزله في طهران، وقدمه الإعلام الإسرائيلي كواحد من قادة وحدة 840 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. بعد حوالي أسبوع، توفي علي إسماعيل زاده، المقرب من صياد خدائي، ويقدر أنه تمت تصفيته.