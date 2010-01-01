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إسبانيا تنتصر والبرتغال تتعثر في دوري أمم أوروبا

الإثنين 13 يونيو 2022 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسبانيا تنتصر والبرتغال تتعثر في دوري أمم أوروبا



وكالات / سما /

تمكن مُنتخب إسبانيا من تحقيق انتصارٍ مُقنع على مُنتخب التشيك في دوري أمم أوروبا، فيما تعثرت البرتغال أمام سويسرا.

وكانت إسبانيا قد نجحت في الفوز على ضيفتها التشيك بهدفين دون رد، وذلك في المُباراة التي أقيمت بينهما على أرض ملعب لا روزاليدا في مالاجا.

وافتتح التسجيل للماتادور في الدقيقة 24 عن طريق النجم كارلوس سولير، فيما سجل الهدف الثاني للإسبان بابلو سارابيا في الدقيقة 75 من اللقاء.

وفي نفس المجموعة تعرض مُنتخب البرتغال لهزيمة غير مُتوقعة أمام مُنتخب سويسرا بهدفٍ دون رد، وذلك في المُباراة التي جمعت بين المُنتخبين على أرض ملعب جينيف.

وجاء هدف المُباراة الوحيد عن طريق نجم أصحاب الأرض هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة الأولى من اللقاء.

وغاب عن اللقاء كريستيانو رونالدو بعد استبعاده من قائمة المُنتخب، وأكد سانتوس على أن قرار إبعاد رونالدو ليس لأسبابٍ فنية أو بدنية أو للإصابة.

ويحتل مُنتخب إسبانيا المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، يليه مُنتخب البرتغال برصيد 7 نقاط، فيما تحتل التشيك المركز  الثالث برصيد 4 نقاط، فيما تتذيل سويسرا الترتيب برصيد 3 نقاط، وذلك بعد مرور 4 جولات.

وسيلعب مُنتخب البرتغال المُباراة المُقبلة له في البطولة ضد التشيك على أرض الأخيرة يوم 24 سبتمبر، فيما ستلعب إسبانيا على أرضها مع سويسرا في نفس اليوم.

#إسبانيا #دوري أمم أوروبا #البرتغال #التشيك #سويسرا

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