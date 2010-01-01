سارة نتنياهو "غاضبة" لـ "أولمرت" : أنا لست مريضة نفسيًا

القدس المحتلة / سما /

أبدت سارة نتنياهو زوجة زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو ، عن غضبها خلال جلسة عقدت ضمن "قضية التشهير" التي رفعتها عائلة الأخير ضد رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت على خلفية اتهامهم بـ "الإصابة بمرض نفسي/ الجنون".



وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه عندما وجه سؤال لنتنياهو من محامي الدفاع عن أولمرت حول فيما إذا كانت سارة تتناول أدوية للعلاج النفسي، نفى بنيامين ذلك بشدة، فيما تدخلت سارة فورًا وقالت: أنا لست مريضة نفسيًا، قبل أن يطلب منها محامي عائلتها الصمت.



وقالت سارة لاحقًا في شهادتها بالقضية، أنها بالأساس طبيبة نفسية للأطفال وتتعامل معهم بتعاطف كبير، مضيفةً في حديث وجهته لأولمرت: "هؤلاء الناسب يجب أن يخجلوا .. إنهم يصنفون الناس بشكل سلبي".



ونفى نتنياهو بشدة أن تكون سارة دخلت مستشفى للعلاج النفسي في النمسا من قبل، ووصفها بالأكاذيب.



وتطالب عائلة نتنياهو بتعوض مادي من أولمرت يصل إلى 837 ألف شيكل بعد أن كان وصفهم في مقابلة متلفزة بأنهم "مختلون عقليًا"، مطالبًا الأخير بعرضهم على طبيب نفسي للتأكد.

ترجمة "القدس دوت كوم"