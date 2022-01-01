داخلية غزة تقرر فتح تحقيق في حادثة قرية "أم النصر" شمال القطاع

غزة / سما /

أصدرت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الخميس، تصريحًا مقتضبًا بشأن الأحداث التي دارت بين عناصر من الشرطة وأهالي قرية "أم النصر" شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، إياد البزم، في تصريح له: إن "وزارة الداخلية والأمن الوطني تتابع ما حدث ظهر اليوم في قرية (أم النصر) شمال قطاع غزة، أثناء تنفيذ قرار إزالة تعدّ على أملاك عامة، وما أسفر عنه من إصابة عدد من أفراد الشرطة والمواطنين".

وأضاف البزم، أن وزارته قررت فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

من جهته، ذكر المكتب الإعلام الحكومي بغزة، أنه "بناء على توجيهات رئيس متابعة العمل الحكومي، عصام الدعيلس، وفي إطار متابعة حدث إزالة تعدي أحد المواطنين اليوم في قرية (أم النصر)، وما تخلله من تعدي على ممتلكات خاصة وعامة، وإصابة عدد من المواطنين وأفراد الشرطة وموظفي سلطة الأراضي، فقد تقرر فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد المسئوليات".