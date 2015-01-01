تعرف على تفاصيل مباريات فلسطين بالتصفيات الآسيوية

رام الله / سما /

تنطلق الأربعاء التصفيات النهائية المؤهلة لكأس أمم آسيا 2023, بمشاركة 24 منتخبا وزّعوا على 6 مجموعات.



ويظهر منتخب فلسطين في المجموعة الثانية, بجانب منغوليا "صاحب الأرض", واليمن, والفلبين, إذ سيكون مطالبا بتحقيق نتائج جيدة لتأكيد مشاركته الثالثة على التوالي في المسابقة, بعد نسختي 2015 و2019.



وبحسب نظام التصفيات النهائية, فإنه يتأهل أوائل المجموعات الستة للبطولة, بجانب أفضل 5 ثواني, لينضموا للمنتخبات الـ13 المتأهلة مسبقا, وهم الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وإيران، والسعودية، والإمارات، والعراق، وقطر، وسوريا، ولبنان، وعُمان، فيتنام.



ويلعب منتخب فلسطين مبارياته الحاسمة بالتصفيات, أمام منغوليا (الأربعاء), واليمن (السبت), والفلبين (الثلاثاء) على التوالي.



