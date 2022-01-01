فيديو: مصري يسحب طائرة بأسنانه في مطار القاهرة

القاهرة/سما/
شهد وزير الطيران المدني محمد منار، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي في مصر عرضا استعراضيا لشاب يدعى محمود عبد الحميد نور الدين والخاص بالمحاولة الأولى لشد طائرة ركاب.
واستطاع محمود عبد الحميد الشهير بـ"محمود لالا"سحب طائرة تزن 14 طنا و175 كيلوغراما مسافة حوالي 6.20 متر تقريبا بعد توصيلها بحبل ووضع "الرباط" بين فكيه، وذلك تمهيدا لمخاطبة موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتسجيل اسم صاحب أقوى فك وكسر الرقم القياسي السابق.
وأشار وزير الرياضة المصري إلى أن هذه المغامرة تعد الأولى من نوعها، والتي يتم تنفيذها داخل مطار القاهرة.