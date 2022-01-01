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فيديو: مصري يسحب طائرة بأسنانه في مطار القاهرة

الإثنين 06 يونيو 2022 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: مصري يسحب طائرة بأسنانه في مطار القاهرة



القاهرة/سما/

شهد وزير الطيران المدني محمد منار، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي في مصر عرضا استعراضيا لشاب يدعى محمود عبد الحميد نور الدين والخاص بالمحاولة الأولى لشد طائرة ركاب.

 

واستطاع محمود عبد الحميد الشهير بـ"محمود لالا"سحب طائرة تزن 14 طنا و175 كيلوغراما مسافة حوالي 6.20 متر تقريبا بعد توصيلها بحبل ووضع "الرباط" بين فكيه، وذلك تمهيدا لمخاطبة موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتسجيل اسم صاحب أقوى فك وكسر الرقم القياسي السابق.

وأشار وزير الرياضة المصري إلى أن هذه المغامرة تعد الأولى من نوعها، والتي يتم تنفيذها داخل مطار القاهرة.

#مصر

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