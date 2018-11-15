وفاة العالم الفلسطيني البروفيسور تيسير نايفة

طولكرم/سما/

غيب الموت القامة العلمية ابن ضاحية شويكة بمدينة طولكرم البروفيسور تيسير نايفة في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر 71 عاماً.



ونايفة هو عالم وبروفيسور ومخترع فلسطيني له مجموعة من الاختراعات المسجلة باسمه، وحاصل على عدة جوائز وتكريمات علميةويحمل الجنسية الأمريكية شقيق العلماء د: علي نايفة ود:منير نايفة ود:عدنان نايفة وهو عضو في معهد المهندسين الصناعيين،والجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين، والاتحاد الدولي للتحكم الآلي، والجمعية الفيزيائية الأمريكية.



يذكر ان نايفة وليد في الاردن في الأردن عام 1951 لأسرة فلسطينية من ضاحية شويكة في مدينة طولكرم؛ حيث كانت أسرته قد انتقلت إلى الأردن عقب نكبة عام 1948 .غادر عام 1969 إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأكمل عام 1970 تعليمه الثانوي هناك، ثم عمل في مجال الصناعة إلى أن التحق عام 1974 بجامعة فيرجينيا التقنية وحصل عام 1987 على درجة البكالوريوس في الفيزياء، كما حصل على درجة الماجستير عام 1989، ونال في أب 1993 درجة الدكتوراه في الهندسة الصناعية وهندسة الأنظمة من جامعة فيرجينيا التقنية.



وفي عام 1980 حصل على الجنسية الأمريكية، وعمل منذ عام 1980 وحتى عام 1989 في مواقع ومناصب مختلفة في شركة شلمبرجير العالمية. في عام 1993 باشر العمل كأستاذ مساعد للهندسة الصناعية في جامعة كليفلاند.

وله عدة مؤلفات علمية ويحمل العالم تيسير نايفة وله العديد من براءات الاختراع الهامة والمسجلة رسميًا باسمه

وحاز العالم تيسير نايفة على مجموعة من الجوائز والتكريمات، من أبرزها:

جائزة المديرين العامين من شلمبرجير، عام 1986، تقديرًا لحلوله للعديد من المشاكل الهندسية وجائزة اتحاد المواد المحسّنة بالنانو كربون والرابطة الدولية للنحاس (ICA) وجائزة "Trailblazer in Copper Technology، في عام 2014، من منظمة تطوير النحاس (CDA)، وذلك تقديرًا لنظرياته وأبحاثه التي أحدثت "ثورة علمية" بخصوص تقنية النحاس فائق التوصيل.



وتم تشييع جثمانه فيالولايات المتحدة الامريكية بحضور عدد كبير من ابناء الجالية العربية والفلسطينية والولايات المتحدة.