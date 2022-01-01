وزيرة الهجرة المصرية تبكي أمام مؤتمر “مصر تستطيع” تأثراً بأزمة ابنها

القاهرة / وكالات /

بكت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم وهي تلقي كلمتها أمام مؤتمر “مصر تستطيع” وسط تصفيق الحضور.

الوزيرة مكرم قالت في المؤتمر: “مع الشغل اللي كان بيحصل، كان في ظروف أسرية، وكان في ظروف استثنائية لكل حد، بس كلنا كان عندنا هذا الإيمان، وهذه القوة، وهذه المثابرة، إن احنا فعلا نقدر نقدم لبلدنا الطرح اللي يفيد، والكلام اللي يتنفذ، وبإيماننا إن ربنا أكبر من أي حاجة، وهيقدر إن هو يعدى بينا”.

الحضور قابل كلمات الوزيرة الأخيرة بتصفيق حاد لعدة دقائق، ووقف الجميع، مما جعلها تتوقف وهي تبكي، وتمسح دموعها.

يذكر أن رامي فهيم ابن الوزيرة متهم في قضية قتل بقتل كل من:”غريفين كومو، 23 عامًا” و”جوناثان 23 عامًا”، في الولايات المتحدة.