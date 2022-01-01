تاثيرات هائلة للقهوة على صحة الانسان..كيف؟

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يعتاد الكثيرون على تناول كوبا من القهوة كل يوم في الصباح، ومع ذلك فإن ما قد لا يدركه عشاق القهوة هو أنها قد تؤدي إلى حياة أطول، حتى لو شربوا أكثر من ثمانية أكواب في اليوم وبغض النظر عما إذا كانت مطحونة أو سريعة التحضير أو منزوعة الكافيين.

وحسب ما ذكره موقع healthmatters أظهرت دراسة أجريت على ما يقرب من 500000 بالغ بريطاني على مدى 10 سنوات أن أولئك الذين شربوا القهوة كانوا على الأرجح يعيشون لفترة أطول من الذين لا يشربونها، وفي الدراسة التي نشرت في الطب الباطني JAMA التابع للجمعية الطبية الأمريكية ، حلل الباحثون تقارير المشاركين عن استهلاك القهوة والتاريخ الطبي وعادات التدخين والشرب ، ووجدوا أن من يشربون القهوة كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة تتراوح بين 10 و 15 في المائة خلال تلك الفترة من غير شاربي القهوة.

من يشربون القهوة لديهم مخاطر أقل للوفاة ، أو أقل لخطر 10 سنوات من الموت ربما لا يمكننا أن نقول على وجه التحديد لماذا أو ما هي الأمراض التي تحدث بشكل أقل ، ولكن يمكننا القول ، بناءً على هذه الدراسة القائمة على الملاحظة ، أن الأشخاص الذين يشربون القهوة يكونون أقل عرضة للوفاة من الأشخاص الذين لا يشربون القهوة.

ماذا عن القهوة وخصائصها التي تؤثر بشكل إيجابي على الجسم؟

من حيث ما يمكن أن يكون صحيًا حول القهوة ، فهي تحتوي على مضادات الأكسدة هذه هي المواد التي يمكن أن تشارك في تقليل وإصلاح تلف الخلايا ، مما قد يؤدي إلى المرض، وأن القهوة لديها القدرة على تقليل الالتهاب ، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بالإضافة إلى تقليل بعض الأضرار التي تحدث فقط مع عملية الشيخوخة الطبيعية.

كيف تؤثر القهوة على كيفية استخدام الجسم للأنسولين؟

أظهرت دراسات متعددة أن شاربي القهوة قد يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2، و يصاب الأشخاص بداء السكري من النوع 2 عندما لا يعمل الأنسولين في أجسامهم بشكل صحيح، الأنسولين هو هرمون نصنعه في البنكرياس ، ونحتاج إلى الأنسولين لتحويل الكربوهيدرات إلى طاقة. بالنسبة للأشخاص الذين يميلون إلى السمنة والمعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، فإن الأنسولين لا يعمل بشكل جيد لذا فهم يصنعون المزيد والمزيد من الأنسولين بمرور الوقت لتحويل الكربوهيدرات / السكر إلى طاقة ثم يتعب بنكرياس ويستسلم في النهاية ، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري المتقدم ، مما يعني أنهم قد يضطرون إلى تناول الأنسولين كدواء.

سلطت دراسات أخرى الضوء على الفوائد الصحية لشرب كوب أو كوبين في اليوم ما أرادت هذه الدراسة حقًا إلقاء نظرة عليه هو ، "ماذا عن الأشخاص الذين يشربون الكثير من القهوة؟" الأشخاص الذين شربوا كوبين إلى ثلاثة أكواب كانوا أقل عرضة للوفاة من الأشخاص الذين لم يشربوا أيًا منها. الأشخاص الذين شربوا ستة إلى سبعة كانوا أقل عرضة للوفاة وحتى الأشخاص الذين شربوا ثمانية أعتقد أنه يمكنك القول إننا لا نعرف الحدود القصوى بناءً على المعلومات التي لدينا ، ولكن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام هنا هو أنه حتى الأشخاص الذين يشربون القهوة بكثرة كان لديهم خطر أقل للوفاة في السابق.