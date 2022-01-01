وصول شحنة من الأدوية لشعبنا في لبنان مقدمة من الحكومة الفلسطينية

بيروت/سما/

استلم سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات، شحنة أدوية مقدمة من الحكومة الفلسطينية بتوجيهات مباشرة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وقال دبور لـ"وفا" إن شحنة الأدوية وهي خمسة أطنان ونصف، تم ايداعها في مستشفى الشهيد محمود الهمشري، بعد وصولها من خلال الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، بهدف دعم صمود أبناء شعبنا في لبنان والتخفيف من معاناته.

ووجه دبور باسم أبناء شعبنا في لبنان التحية والتقدير إلى الرئيس محمود عباس، والحكومة، على هذه المبادرة التي تأتي ضمن برنامج كامل لدعم شعبنا الفلسطيني في كافة مناحي الحياة.

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