جمعية أصحاب المخابز تتحدث عن أسعار الخبز والدقيق في قطاع غزة

غزة/ سما /

قال رئيس جمعية أصحاب المخابز بغزة عبد الناصر العجرمي، إن "أسعار الخبز في قطاع غزة ستشهد استقراراً ولمدة ثلاثة أشهر، ومن ثم الحديث عن ارتفاع أو انخفاض في الأسعار"، مؤكداً أن ثمة جهود تبذل من قبلهم في إطار الضغط نحو رفع وزارة المالية برام الله الضريبة عن القمح والطحين.

وأضاف أن سعر كيلو الخبز مرتبط بعاملين أساسيين، وهما الضريبة المفروضة على القمح والطحين، بالإضافة إلى تطورات البورصة العالمية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتمنى العجرمي من وزارة المالية برام الله رفع الضريبة عن سلعة القمح على الأقل، وقطاع غزة لديه الكثير من المطاحن التي تنتج الطحين، وبالتالي لا حاجة للاستيراد من مصر أو الجانب الإسرائيلي.

والجدير بالذكر، أن المتحدث باسم أصحاب المخابز بالضفة الغربية إياد نافع، أن سعر كيلو الخبز سيرتفع من بداية الشهر المقبل بعد ارتفاع أسعار الدقيق.