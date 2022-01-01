اتحاد الكرة يحسم ملف تأجيل مباريات في دوري الممتازة

غزة / سما /

اتخذ اتحاد كرة القدم قراره النهائي بشأن طلب بعض الأندية تأجيل مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز لعدة أيام.

وقرر اتحاد الكرة في اجتماعه مع أندية الممتازة صباح اليوم، عدم تأجيل أي مباراة وإقامة جميع المباريات في موعدها حيب الجدول المعمم من لجنة المسابقات.

وشدد اتحاد الكرة أن القرار جاء لتأكيد التزام الجميع باللوائح والقوانين المعلن عنها سابقاً.

وكانت أندية شباب رفح واتحاد خانيونس وغزة الرياضي وشباب جباليا والصداقة تقدموا بطلب جماعي لتأجيل مبارياتهم لارتباط بعض لاعبيهم مع منتخب كرة القدم الشاطئية المشارك في بطولة غرب آسيا في السعودية.

وتُفتتح اليوم منافسات الجولة بمباراة اتحاد بيت حانون والشاطئ، فيما تقام 3 مباريات عصر الأربعاء وهي شباب وخدمات رفح في الديربي، والشجاعية وشباب جباليا، فيما يلتقي الأهلي مع الصداقة على ملعب فلسطين، بينما سيكون عصر الخميس موعداً لإقامة ديربي خانيونس بين الشباب والاتحاد.