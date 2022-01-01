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جيش الاحتلال يشكّل لواء جديدًا لمواجهة التسلل من الضفة

الأحد 22 مايو 2022 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يشكّل لواء جديدًا لمواجهة التسلل من الضفة



وكالات

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بصدد تشكيل لواء عسكري سيكون مسؤولاً عن مواجهات عملية تسلل الفلسطينيين الذين لا يملكون تصاريح عمل عبر خط الفصل العنصري على طول المناطق مع الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا اللواء سيشكل من قوات لواء كفير وسيسمى "اللواء المهماتي"، وسينتشر على امتداد عشرات الكيلو مترات من خط الفصل العنصري لمنع التسلل من الضفة الغربية.

وأشارت إلى في المرحلة الأولى خلال الأسابيع المقبلة سيتم نشره على خط الفصل العنصري مع منطقة "موديعين مكابيم" جنوب شرق تل أبيب، بمحاذاة الجدار الأمني، وفي حال نجحت الخطة المعدة لذلك فسيتم نشر القوات على مختلف مناطق الجدار.

وكان الجيش الإسرائيلي، نشر الآلاف من جنوده على طول جدار الفصل العنصري، وأقر خطة لإعادة تأهيله بعد موجة العمليات الأخيرة في الشهرين الماضيين.

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