بالفيديو: فيلم وثائقي يكشف تفاصيل عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط

القدس المحتلة/سما/

يبث التلفزيون العربي، ضمن برنامج "كنت هناك"، فيلماً وثائقياً يتقصّى تفاصيل عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط وإخفائه.

يقدم الوثائقي، الذي يعرض مساء اليوم السبت الساعة السابعة والنصف بتوقيت القدس، مقابلات خاصة مع أحد قادة كتائب القسام الذين قادوا عملية الأسر، ويتضمن مشاهد خاصة وصوراً تعرض للمرة الأولى.

الفيلم الوثائقي يعرض بدقة البيئة السياسية والأمنية في قطاع غزة وإسرائيل إبان عملية الأسر، ويسلط الضوء على ملامح المعركة الأمنية بين فصائل المقاومة وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مكان وجود شاليط. كما يبيّن تداعياتها وملامح الواقع الجديد الذي فرضته العملية على قطاع غزة.

ويتتبع الوثائقي مسار المفاوضات حول صفقة الإفراج عن شاليط، وأبرز المحطات التي مرّت بها على مدار خمس سنوات، وما واكبها من رسائل إعلامية ودعائية ومناورات سياسية، ومحاولات الحكومة الإسرائيلية إنهاء هذا الملف.

كما يقدم شهادات حصرية من الأسرى الفلسطينيين المحررين ضمن الصفقة.