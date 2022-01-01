الفلسطينية إسراء صلاح تحصد المركز الثاني في مسابقة "تتارستان" الدولية لحفظ القرآن الكريم

رام الله/سما/

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عن فوز الحافظة لكتاب الله كاملا إسراء محمد عصام مفلح صلاح بالمرتبة الثانية في مسابقة تتارستان الدولية لحفظ القرآن الكريم، والمنعقدة في قازان عاصمة جمهورية تتارستان، بمشاركة أكثر من 50 متسابقا ومتسابقة من دول آسيا وأفريقيا.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، إن هذا الفوز يضاف إلى سلسلة من النجاحات التي حققتها الوزارة، حيث سبق لها وأن فازت بمواقع متقدمة في مسابقات دولية سابقة.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمراكز تحفيظ القرآن المنتشرة في فلسطين، والتي يزيد عددها على ألف مركز في المحافظات المختلفة، انطلاقا من حرصها على إيجاد جيل حافظ لكتاب الله يحمل رسالة الإسلام.