فلكيا ..هذا هو موعد عيد الأضحى المبارك

وكالات / سما /

تشير جميع الحسابات الفلكية، إلى أنه لم يبق لعيد الأضحى المبارك، سوى48 يوما فقط.

ووفقا للحسابات الفلكية، فإن عيد الأضحى لعام 2022، سيكون يوم السبت التاسع من يولو المقبل، ليستمر حتى يوم الثلاثاء الثاني عشر من يوليو.

وأوضحت الحسابات، أن هلال شهر ذو الحجـة سيولد بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء الموافق 2022 / 6 / 29 م.

ومن المتوقع أن تكون غـرة شهـر ذو الحجـة فلكيـا، يوم الخميس 2022 / 6 / 30 م، وتكون وقفة عرفات يوم الجمعـة 2022 / 7 / 8 م، ويكون عيد الأضحى المبارك، يوم السبـت 2022 / 7 / 9 م.

وبحسب ما نقل موقع "العين" عن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن أول أيام عيد الأضحى سيكون يوم السبت 9 يوليو/ تموز المقبل، وستكون وقفة العيد الجمعة 8 يوليو/ تموز.

وبحسب القاضي، فإنه على الرغم من تحديد الموعد سلفا، عبر الحسابات الفلكية، إلا أن ذلك لا يغني عن الرؤية الشرعية، التي غالبا ما تؤيد تلك الحسابات.