  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلكيا ..هذا هو موعد عيد الأضحى المبارك

السبت 21 مايو 2022 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلكيا ..هذا هو موعد عيد الأضحى المبارك



وكالات / سما /

تشير جميع الحسابات الفلكية، إلى أنه لم يبق لعيد الأضحى المبارك، سوى48 يوما فقط.

ووفقا للحسابات الفلكية، فإن عيد الأضحى لعام 2022، سيكون يوم السبت التاسع من يولو المقبل، ليستمر حتى يوم الثلاثاء الثاني عشر من يوليو.

وأوضحت الحسابات، أن هلال شهر ذو الحجـة سيولد بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء الموافق 2022 / 6 / 29 م.

ومن المتوقع أن تكون غـرة شهـر ذو الحجـة فلكيـا، يوم الخميس 2022 / 6 / 30 م، وتكون وقفة عرفات يوم الجمعـة 2022 / 7 / 8 م، ويكون عيد الأضحى المبارك، يوم السبـت 2022 / 7 / 9 م.

وبحسب ما نقل موقع "العين" عن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن أول أيام عيد الأضحى سيكون يوم السبت 9 يوليو/ تموز المقبل، وستكون وقفة العيد الجمعة 8 يوليو/ تموز.

وبحسب القاضي، فإنه على الرغم من تحديد الموعد سلفا، عبر الحسابات الفلكية، إلا أن ذلك لا يغني عن الرؤية الشرعية، التي غالبا ما تؤيد تلك الحسابات.

#عيد الأضحى المبارك #عيد الأضحى

الأكثر قراءة اليوم

ناصر القدوة يوجه رسالة لأبناء حركة فتح في جامعة بيرزيت

الاحتلال الاسرائيلي :"حماس" ليست معنيّةً بالتصعيد ولكنّها ستُشعِل المنطقة

اكتشاف أول إصابة بمرض جدري القرود في "اسرائيل"

لهذا السبب .. بايدن قد يلغي زيارته الى إسرائيل

شهيد برصاص الاحتلال في جنين (صور وفيديو)

بينيت: مستقبل "اسرائيل" في خطر

رغد صدام حسين تعلق على "زلة لسان" بوش وتكشف بماذا كان يلقبه والدها الراحل (فيديو)

الأخبار الرئيسية

بينيت يسترضي المستوطنين للحفاظ على حكومته وتحسين صورة حزبه

شيرين أبو عاقلة

الشيخ: نرحب بدعوة الخارجية الأمريكية بإجراء تحقيق شامل بعملية اغتيال أبو عاقلة

بينيت

صحيفة ترسم الخارطة السياسية المقبلة لـ"إسرائيل" بعد استقالة زعبي

photo_2022-05-21_00-55-27

شهيد برصاص الاحتلال في جنين (صور وفيديو)

الاحتلال الاسرائيلي :"حماس" ليست معنيّةً بالتصعيد ولكنّها ستُشعِل المنطقة

الاتصالات الفلسطينية