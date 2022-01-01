هواوي تكشف عن ساعتها الذكية "GT 3 Pro" وإصدار ثان من "Watch Fit"

وكالات / سما /

كشفت شركة ”هواوي“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية والشبكات، النقاب رسميا عن ساعتها الذكية الرائدة الجديدة، ”GT 3 Pro“، إلى جانب إصدار ثان منخفض التكلفة من ساعة ”Watch Fit“.

وفي حدث الإطلاق الرسمي الذي عُقد أمس الأربعاء، أعلنت ”هواوي“ عن أحدث ساعاتها الذكية الاقتصادية، ”Watch Fit 2″، التي تتميز بشاشة فائقة الدقة، والقدرة على إجراء مكالمات بلوتوث، وعمر طويل للبطارية، إلى جانب الأجهزة الأخرى القابلة للارتداء.

وتأتي ساعة ”Watch Fit 2″، بثلاثة إصدارات، هي ”Active“ و“Classic“ و“Elegant“، حيث يختلف كل إصدار باختلاف المواد المستخدمة في الغلاف الأمامي للساعة.

وتتميز الساعة بشاشة لمس من نوع ”AMOLED“ مستطيلة عالية الدقة بحجم 1.74 بوصة مع خاصية ”Always-On“ التي تعكس شكل ساعة تقليدية بعقارب أو رقمية.

وتوفر الساعة الذكية الجديدة مقاومة للرذاذ والماء حتى 50 مترًا، وتحتوي على نظام ”GPS“ مدمج، وأنظمة ”Beidou“ و“GLONASS“ و“Galileo“ و“QZSS“، وتأتي مع تتبع معدل ضربات القلب، وتقدم عمر بطارية يصل إلى 10 أيام.

وبالإضافة إلى مراقبة معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، توفر الساعة أيضا مراقبة الأكسجين في الدم (SpO2).

وتحتوي ”Watch Fit 2“ على 97 وضعًا للتمارين الرياضية ويمكنها تتبع النوم والتوتر والدورة الشهرية للمستخدمين الإناث.

ويتميز الإصدار الثاني من الساعة بتصميم ”رابط“ جديد يعمل بالضغط، الأمر الذي يسمح للمستخدمين بتبديل أحزمة الساعة بسهولة.

وتم تحسين أوضاع التمرين المتحركة، وتمت إضافة تمديدات إحماء موجهة صوتيًا جديدة لـ 7 تدريبات شائعة.

وعلى عكس الجيل السابق، يحتوي الإصدار الجديد من ساعة ”Watch Fit 2“ على مكبر صوت بلوتوث وميكروفون للاتصال، بالإضافة إلى شاشة ”HUAWEI Assistant TODAY“ التي تعرض الطقس أو تشغيل الموسيقى.

Watch GT3 Pro

وتأتي أحدث إصدارات سلسلة ”Watch GT“ الرائدة من ”هواوي“ بحجمين مختلفين؛ الأول 46 مم للنسخة المصنوعة من التيتانيوم و43 مم لنسخة السيراميك، وكلاهما مجهز بشاشات من نوع ”AMOLED“ بالإضافة إلى العديد من ميزات تتبع الصحة والنشاط.

ويمكن للمستخدمين الحصول على معدل ضربات القلب القياسي وقياسات الأكسجين في الدم بالإضافة إلى تتبع الإجهاد والنوم، ميزة اكتشاف تصلب الشرايين.

وسيستمتع المستخدمون أيضاً بتتبع أكثر من 100 وضع رياضي بما في ذلك السباحة والغوص تحت الماء. ويمكن للعدائين والمتنزهين الاستفادة من نظام تحديد المواقع العالمي GPS ثنائي النطاق.

وتعمل الساعة بنظام تشغيل ”Harmony OS 2“ المطور من ”هواوي“. وتتيح الساعة أيضاً الرد على المكالمات عبر البلوتوث.

ويقدم طراز 46 مم عمر بطارية يصل إلى أسبوعين على حسب الاستخدام، بينما يقدم الطراز الأصغر مقاس 43 مم عمر بطارية يصل لمدة أسبوع تقريبًا.