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بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

الأربعاء 18 مايو 2022 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس



غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية في غزة مساء اليوم الاربعاء آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الخميس الموافق 19 مايو 2022 ، حيث إن السفر سيكون للحافلتين التاسعة والعاشرة اضافة الى المتأخرين من كشف المسافرين رقم (2022/21)

 آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (19 مايو):

الحافلتان: التاسعة، والعاشرة + المتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/21) اضغط هنا

 الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/19) اضغط هنا

 التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

 ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

 إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا

#معبر رفح #وزارة الداخلية #آلية السفر #كشف المسافرين

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