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كيفية حظر المكالمات المزعجة على iPhone

الإثنين 16 مايو 2022 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيفية حظر المكالمات المزعجة على iPhone



وكالات / سما /

في كثير من الأحيان يتلقى المستخدمين الكثير من المكالمات العشوائية، ويزداد الأمر سوءًا عند تجنب هذه المكالمات، وفي وقت سابق ، تم تمييز مكالمات البريد العشوائي على أنها "رقم غير معروف" ، أو كان من الأسهل نسبيًا معرفة ما إذا كانت مكالمة تسويقية أو مكالمة حقيقية.

ولكن في الآونة الأخيرة ، توصل مرسلو البريد العشوائي إلى طريقة للتحايل على عوامل تصفية البريد العشوائي باستخدام الأرقام التي تشبه إلى حد كبير رقم صديقك.

لذلك إذا مللت من هذه المكالمات غير المرغوب فيها ، فإليك الطريقة التي يمكنك من خلالها حظر مكالمات البريد العشوائي على جهاز iPhone الخاص بك.

حيث أن هناك بعض التطبيقات ، بما في ذلك TrueCaller ، التي يمكنك استخدامها لحظر مكالمات البريد العشوائي على جهاز iPhone الخاص بك، لكن نظام iOS يحتوي على ميزة تصفية مكالمات البريد العشوائي المضمنة لحظر المكالمات الواردة من مرسلي البريد العشوائي أو المحتالين.

فيما يلي كيفية حظر أرقام البريد العشوائي على iPhone

1- افتح تطبيق الهاتف على جهاز iPhone الخاص بك.

2- اضغط على Recents ، ثم اضغط على الزر "i" بجوار الرقم.

3- الآن ، قم بالتمرير لأسفل وحدد Block this Caller لحظر الرقم.

ولن تتلقى أي إخطارات للمكالمات الخاصة بالرقم الذي قمت بحظره، وإذا أردت يمكنك مراجعة الأرقام المحظورة وإلغاء حظر الرقم لتلقي المكالمات منه مرة أخرى.

اتبع الخطوات أدناه لإلغاء حظر رقم على iPhone الخاص بك

1- افتح تطبيق الإعدادات على iPhone.

2- الآن ، انقر فوق الهاتف.

3- حدد جهات الاتصال المحظورة ، واضغط على زر تحرير في الزاوية اليمنى العليا.

4- أخيرًا ، اضغط على أيقونة "-" بالقرب من الرقم لإلغاء حظره.

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