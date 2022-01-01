أبو تريكة يتمنى انسحاب الأهلي من دوري أبطال أفريقيا

سما

تمنى أيقونة الكرة المصرية ونجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة، انسحاب المارد الأحمر من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك على خلفية قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة المباراة النهائية في المغرب.



وقال أبو تريكة عبر حسابه على "تويتر": "مبروك للنادي الأهلي الوصول للنهائي وحظ أوفر لفريق وفاق سطيف".

وأضاف: "أحيانا الانسحاب وعدم التواجد يكون بطولة في حد ذاته".



وتابع: "أتمنى من مجلس إدارة النادي الأهلي الانسحاب من البطولة حفاظا على مكانته وهيبته ضد ظلم الكاف".

وختم قائلا: "آسف على ظهور رأيي علنًا، ولكن لم أجد وسيلة ثانية، وبالتوفيق لنادينا الحبيب".



وتأهل الأهلي رسميا إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي بعد الإطاحة بوفاق سطيف الجزائري بنتيجة 4-0 ذهابا، و2-2 إيابا.





يذكر أن "كاف" كان قد أعلن إسناد المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا إلى دولة المغرب للعام الثاني على التوالي، وهو ما قد يمنح فريق الوداد المغربي الذي تأهل للنهائي الأفضلية أمام بطل أفريقيا في آخر نسختين.