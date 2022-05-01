  1. الرئيسية
  2. الرياضة

أول رد رسمي من "الفيفا" بخصوص إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

السبت 07 مايو 2022 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول رد رسمي من "الفيفا" بخصوص إعادة مباراة الجزائر والكاميرون



الجزائر/سما/

تلقى الاتحاد الجزائري الجمعة أول رد رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصوص إعادة مواجهة الكاميرون والجزائر بإياب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر.

ونشر الاتحاد وعبر موقعه الرسمي بيانا أكد من خلاله أنه تلقى مراسلة رسمية من لجنة التحكيم التابعة للفيفا.

أول رد رسمي من

 

وأكد "فيفا" في مراسلته أن كل اللقطات المشكوك فيها خلال مواجهة الجزائر والكاميرون تم "فحصها" بعناية من طرف حكمي الفيديو المساعد "الفار" VAR أثناء المباراة.

قبل أن تضيف لجنة التحكيم أنها تأسف لشعور الاتحاد الجزائري بأن الحكم غير مجرى المواجهة.

وذلك في إشارة واضحة لصحة قرارات الحكم الغامبي بكاري بابا غاساما وابتعاد فرضية إعادة اللقاء، بحسب تحاليل وسائل إعلام جزائرية.

وأعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الاثنين الماضي قرارها النهائي بشأن مباراة الجزائر والكاميرون 

ورفضت لجنة الانضباط في "الفيفا" إعادة مباراة الجزائر والكاميرون وفقا لشكوى "محاربي الصحراء"، وقررت توقيع غرامة مالية قدرها 3 آلاف فرانك سويسري على الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بسبب شغب الجماهير في مدرجات ملعب "مصطفى تشاكر"، بإلقاء المقذوفات وإشعال الألعاب النارية.

#الجزائر #الكاميرون #اعادة مباراة الجزائر والكاميرون

الأكثر قراءة اليوم

بعد عملية "إلعاد"..هكذا تريد "اسرائيل" معاقبة الفلسطينيين

باراك متخوف من زوال "إسرائيل": نمر بـ"نقمة" العقد الثامن

جنرال اسرائيلي: سيناريو واحد سيُبخر حلمنا وحماس تخطط للحرب القادمة وتعزز طموحها لقيادة الساحة الفلسطينية

بالطائرة "إل 80".. بوتن يوجه للغرب تحذير "يوم القيامة"

اعلام عبري يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة عن عملية "إلعاد"..صورة

سائق تاكسي يستغل عائلة مقدسية في نابلس ..ووزارة المواصلات والشرطة تتحركان

امريكا تبعث رسالة لاسرائيل قبيل زيارة بايدن وهذا مفادها ..

الأخبار الرئيسية

توترات شديدة في الحكومة الإسرائيلية بعد نية بينيت شن عملية عسكرية

حماس توجه رسالة تهديد شديدة اللهجة للاحتلال عبر مصر بشأن العودة لسياسة الاغتيالات..هذا هو الثمن..

جنرال اسرائيلي يشن هجوما حادا على حكومة بينيت بسبب صفقة تبادل الأسرى

اغتيال

"والا" العبري: هكذا تم اغتيال كبار قادة المقاومة خلال معركة "سيف القدس"

التصعيد

صحيفة: تفاهمات جديدة ومكثفة تقوم بها القاهرة من أجل وقف التصعيد بين الفصائل وإسرائيل

الاتصالات الفلسطينية