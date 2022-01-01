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"فيفا" يحسم قضية إعادة مباراة مصر والسنغال وعقوبة مفاجئة للفراعنة

الإثنين 02 مايو 2022 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فيفا" يحسم قضية إعادة مباراة مصر والسنغال وعقوبة مفاجئة للفراعنة



القاهرة/سما/

كشفت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن القرارات الخاصة بشأن مباراة السنغال ومصر في تصفيات مونديال قطر 2022.

وفرض الفيفا غرامة 180 ألف دولار على الاتحاد السنغالي، وإقامة مباراة رسمية مقبلة بدون حضور الجماهير، بسبب الفشل في تنفيذ قواعد السلامة وإلقاء المقذوفات في الملعب واستخدام الألعاب النارية والليزر ووجود لافتة مسيئة.

كما فرض الفيفا غرامة 6 آلاف دولار على المنتخب المصري بسبب "سوء سلوك" الفريق.

وأقرت لجنة الانضباط أن العقوبات هي كل ما سيتعرض له منتخب السنغال، وأنه لن يتم إعادة اللقاء.

3 قرارات.. فيفا يحسم قضية إعادة مباراة مصر والسنغال وعقوبة مفاجئة للفراعنة

وقدم اتحاد الكرة المصري ملفا به كافة الأحداث والمضايقات التي تعرضت لها بعثة منتخب مصر في رحلة داكار لخوض جولة الإياب.

بعد تأهل "أسود التيرانغا" إلى كأس العالم 2022 بالفوز على "الفراعنة" بضربات الترجيح 3-1، بعد التعادل ذهابا وإيابا بنتيجة 1-1.

وتضمن الملف المصري غياب التأمين لحافلة المنتخب، وصعوبة الوصول للملعب قبل المباراة في الوقت المحدد، والاعتداءات من قبل الجماهير داخل الملعب، بإلقاء زجاجات المياه، واستخدام أشعة الليزر.

#مصر #السنغال #اعادة مباراة مصر والسنغال #كاس العالم

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