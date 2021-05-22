صور: إفطار على شكل خريطة فلسطين بجامعة مصرية.. وتفاعل واسع

القاهرة/سما/

نظم اتحاد الطلبة بكلية الحاسبات والمعلومات في جامعة المنوفية في مصر، حفل إفطار على شكل خارطة فلسطين التاريخية، بخطوة تبعث برسائل دعم لأهالي فلسطين.



وفي هذا الصدد، أفادت رئيسة اتحاد الطلبة بكلية حاسبات جامعة المنوفية في مصر، أميرة حمدي، بأن "حفل الإفطار الذي نظمته الكلية الأربعاء الماضي، ليلة 27 رمضان، حمل رسالة دعم قوية لأهالي فلسطين".



ونوهت إلى أنهم "فوجئوا برد الفعل الإيجابي والانتشار الواسع للصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا صفحات كبيرة في مصر وفلسطين".



وقدمت أميرة حمدي الشكر لكافة زملائها على الحضور والمساعدة في تنفيذ الفكرة التي لاقت استحسان الجميع، منوهة إلى أن "عشرات الطلاب شاركوا في ذلك".



وأضافت: "90 طالبا وطالبة حضروا الإفطار الجماعي الذي حصل داخل الكلية يوم الأربعاء الماضي، بالإضافة إلى اثنين من مسؤولي الكلية، في جو ساده المرح والأخوة".



ولفتت إلى أنها "صاحبة الفكرة، وأن التفكير في تفاصيلها استغرق أسبوعا قبل التنفيذ"، منوهة إلى "أنهم كفريق اتحاد طلاب كانوا يريدون تنفيذ شيء غير تقليدي، يظل في ذاكرة الطلاب لمدى بعيد بعد تخرجهم".



وفي ختام حديثها، وجهت رئيسة اتحاد الطلبة بكلية حاسبات جامعة المنوفية في مصر شكرها لكافة المسؤولين في الكلية على دعمهم المستمر للطلاب.