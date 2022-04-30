  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

“المالية” تُثبث أسعار المحروقات والغاز لشهر أيار دون تغيير

السبت 30 أبريل 2022 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
“المالية” تُثبث أسعار المحروقات والغاز لشهر أيار دون تغيير



رام الله/سما/

أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، مساء اليوم السبت، أسعار المحروقات والغاز لشهر أيار المقبل.

ولم يطرأ أي تغيير على الأسعار مقارنة بأسعار شهر نيسان الجاري.

وثبتت وزارة المالية سعر لتر البنزين 95 أوكتان الأكثر استخدامًا في السوق الفلسطيني عند 6.59 شيقل، وبنزين 98 أوكتان 7.46 شيقل، والسولار والكاز 5.99 شيقل لكل منهما.

كما ثبتت الوزارة أسعار الغاز للشهر الثالث على التوالي، عند 14 شيقلا لأسطوانة الغاز سعة 2.5 كيلوغرام، و28 شيقلا للأسطوانة سعة 5 كيلوغرامات، و65 شيقلا للأسطوانة سعة 12 كيلوغراما، و260 شيقلا للأسطوانة سعة 48 كيلوغراما، و2.82 شيقل لكل لتر و4.96 شيقل لكل كيلوغرام تشمل التوصيل للعمارات والمؤسسات، في حين سعر خدمة توصيل الأسطوانة لمنزل المستهلك 2 شيقل فقط.

وطالبت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز، بالالتزام بالأسعار المعلنة، محذّرة أن من يخالفها سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية.

#وزارة المالية الفلسطينية #اسعار المحروقات

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: هذا ما قاله أبو مازن لرئيس "الشاباك"

جيش الاحتلال طالب بعدم نشره..فيديو: لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة أرئيل

خطاب مهم للسنوار غداً

صور..مقتل حارس امن اسرائيلي برصاص فلسطيني قرب مستوطنة أرئيل

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

أخطر ساعات في حياة زيلينسكي وكيف أفلت من قبضة الروس

تركيا توقف بث قناة مكملين وتغلق مقرها

الأخبار الرئيسية

photo_2022-04-30_18-56-25

ردود فعل إسرائيلية "ساخطة" على خطاب السنوار

c0a5dbf1-ec16-41e9-bf3e-97d6b00e5631

مفتي القدس والديار الفلسطينية: غدا المتمم لشهر رمضان والإثنين أول أيام عيد الفطر

الاحتلال يعلن اعتقال منفذي عملية أرئيل

Screenshot_9

السنوار: المعركة الحقيقية تبدأ بعد رمضان وسنشغل الخط البحري لغزة قريبًا

السنوار يكشف سر الرقم "1111"

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم