“المالية” تُثبث أسعار المحروقات والغاز لشهر أيار دون تغيير

رام الله/سما/

أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، مساء اليوم السبت، أسعار المحروقات والغاز لشهر أيار المقبل.

ولم يطرأ أي تغيير على الأسعار مقارنة بأسعار شهر نيسان الجاري.

وثبتت وزارة المالية سعر لتر البنزين 95 أوكتان الأكثر استخدامًا في السوق الفلسطيني عند 6.59 شيقل، وبنزين 98 أوكتان 7.46 شيقل، والسولار والكاز 5.99 شيقل لكل منهما.

كما ثبتت الوزارة أسعار الغاز للشهر الثالث على التوالي، عند 14 شيقلا لأسطوانة الغاز سعة 2.5 كيلوغرام، و28 شيقلا للأسطوانة سعة 5 كيلوغرامات، و65 شيقلا للأسطوانة سعة 12 كيلوغراما، و260 شيقلا للأسطوانة سعة 48 كيلوغراما، و2.82 شيقل لكل لتر و4.96 شيقل لكل كيلوغرام تشمل التوصيل للعمارات والمؤسسات، في حين سعر خدمة توصيل الأسطوانة لمنزل المستهلك 2 شيقل فقط.

وطالبت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز، بالالتزام بالأسعار المعلنة، محذّرة أن من يخالفها سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية.