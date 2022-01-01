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السعودية تعلن عن أول أيام عيد الفطر

السبت 30 أبريل 2022 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تعلن عن أول أيام عيد الفطر



الرياض/سما/

أعلنت المحكمة العليا في السعودية ،اليوم السبت، أن غدا الأحد المتمم لشهر رمضان ويوم الإثنين أول أيام  عيد الفطر المبارك

وأفادت الإخبارية السعودية مساء يوم السبت بأنه تعذر رؤية هلال شهر شوال في منطقتين بالمملكة.

وقالت القناة السعودية إنه تعذر رؤية الهلال في حوطة سدير وفي تمير.

هذا، وتواكب لجنة الترائي بمنطقة تبوك لتحري رؤية هلال شهر شوال في آخر منطقة تغيب عنها الشمس.

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال، وذلك مساء يوم السبت الموافق 29 رمضان 1443 هجريا، 30 أبريل 2022.

جدير بالذكر أنه يوجد في المملكة العربية السعودية 10 مراصد فلكية رسمية، ويعتبر مرصد سدير التابع لجامعة المجمعة، أشهر تلك المراصد الفلكية في السعودية، والمرصد في حوطة سدير على طريق الملك خالد.

#السعودية #عيد الفطر

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