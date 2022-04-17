ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

رام الله/سما:/

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الشيكل الإسرائيلي، ارتفاعاً جديداً ظهر اليوم الأربعاء، في ضوء تعافي الدولار منذ الجمعة الماضية.

وبلغ سعر صرف الدولار في السوق الفلسطيني، صباح اليوم 3.31، وهو أعلى قيمة يصل إليها منذ شهر مارس من العام الماضي، بحسب البنك المركزي الإسرائيلي.



بينما وصل سعره ظهر اليوم الأربعاء، 3.32، ليسجل ارتفاعاً جديداً، فيما تشير تقديرات المحللين إلى أن الدولار سيصل سعر صرفه مع نهاية العام إلى 3.50.

وقال الخبير المالي رافي غوزلان إن: سبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الشيكل يرجع إلى نية البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، لمواجهة التضخم.

وجاءت اسعار العملات المختلفة، مقابل الشيكل الإسرائيلي على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3.32 شيكل

سعر صرف الدينار: 4.68 شيكل

سعر صرف اليورو: 3.50 شيكل

سعر صرف الجنيه: 0.18 شيكل