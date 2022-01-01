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الاقتصاد بغزة تقرر سحب منتج "الأندومي" من الأسواق

الأربعاء 27 أبريل 2022 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة تقرر سحب منتج "الأندومي" من الأسواق



غزة/ سما /

قررت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، التحفظ على بيع منتج "الأندومي" من الأسواق، وسحب عينات منه بهدف فحصه.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك بالوزارة عبد الفتاح أبو موسى ، أن الوزارة دعت كافة التجار لعدم بيع هذا المنتج حتى صدور نتائج الفحص "الميكروبيولوجي" خلال 3 أيام.

وذكر أبو موسى أن كافة المنتجات والبضائع الغذائية التي تصل قطاع غزة يتم فحصها داخل المعابر التجارية مع مصر، ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وكانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر قد قررت سحب المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي وعدم تداول أكياس الشطة والنكهات غير المطابقة ومنحها مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائياً من الأسواق وإيقاف التعامل مع الشركة المنتجة للشطة حتى يتم القيام بالإجراءات التصحيحية التي تضمن خلو المنتج من الملوثات ومسببات الأمراض، وعدم تداول نكهة الدجاج والخضار موضوع المخالفة.

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