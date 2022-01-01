القواعد الأساسية لممارسة رياضة كرة القدم

كرة القدم تعتبر من أشهر الرياضات على مستوى العالم، حيث ينجذب إليها الملايين من عشاق الرياضة سواء كان لممارستها أو لمشاهدتها، وهي عبارة عن رياضة تلعب في مكان يكون بشكل مستطيل ويسمى بالملعب مع وجود مرميين في جانبيه وتلعب كرة القدم بين فريقين يتكون من أحد عشر لاعب لكل فريق ويلعبون بكرة واحدة ويكون اللعب بهدف تحقيق الأهداف والفوز لأحد الفريقين فقط أو التعادل، وقد وصل عدد الممارسين لكرة الكرة على مستوى العالم إلى حوالي 250 مليون لاعب أو أكثر، لذلك فهي أهم وأفضل الرياضات على الإطلاق وأكثرهم أنتشاراً.

رياضة كرة القدم

تم وضع قوانين رياضة كرة القدم في عام 1863 في إنجلترا وتم تسميتها بذلك الاسم ليتم تمييزها عن الألعاب الرياضية الأخرى التي كانت تلعب بالكرة في هذا الوقت مثل كرة قدم الرجبي، كما يطلق على هذه الرياضة في المملكة المتحدة كلمة كرة القدم بينما في الولايات المتحدة تعرف بالسوكر، وفي بعض البلاد يطلق عليهما أي من المصطلحين والدول هي مثل نيوزلندا وأستراليا.

تطور رياضة كرة القدم

تطورت رياضة كرة القدم عبر التاريخ بشكل كبير عن السابق من حيث الأسلوب، بالإضافة إلى تطور القوانين والقواعد الخاصة بها حتى وصلت للمرحلة التي هي عليها الآن والمشهورة بلعبة كرة القدم، وقد يختلط الأمر على العديد من الأشخاص في التفريق بين كلاً من ممارسة كرة القدم والرهان في كرة القدم وهذا الفرق يتمثل فيما يلي:-

رياضة كرة القدم:- هي الرياضة التي يتم فيها اللعب بين فريقين وكل فريق مكون من إحدى عشر لاعبا يلعبون في الملعب ويسعى كل فريق منهم لإحراز الأهداف لتحقيق الفوز على الفريق الآخر.

الرهان في رياضة كرة القدم:- هو الرهان الذي يتم في العديد من مواقع كازينو مباشر عبر الإنترنت ويراهن فيه الأشخاص بمبلغ من المال على فوز أحد الفريقين أو التعادل بينهم وتوقع عدد النقاط كل فريق بهدف تحقيق المزيد من الأرباح المالية الهائلة ويوجد العديد من المواقع الموثوقة عبر الإنترنت التي يستطيع أي شخص أن يراهن فيها برأس ماله.

وبعد التطور الهائل في رياضة كرة القدم الحديثة عليك معرفة أن هذه الرياضة لم يعد يعتمد لاعبيها على الهجوم فقط أو التركيز على إحراز أكبر عدد من الأهداف بقدر ما يركزون على الاعتماد على تنمية مهاراتهم أثناء اللعب والتركيز أيضا على التكتيك، كما أنها أصبحت تتمثل بالتنظيم العام الذي يمارسه كلاً من مدربين كرة القدم وذلك عن طريق ضبط التحركات الخاصة بالاعبين في الفريق داخل الملعب وأثناء اللعب وذلك من أجل الوصول لأفضل النتائج وتحقيق الفوز المخطط له.

طريقة اللعب في رياضة كرة القدم

من المعروف أن رياضة كرة القدم تلعب وفقاً للعديد من القواعد والقوانين التي تخص هذه اللعبة وتنفرد بها عن غيرها من الألعاب الرياضية الأخرى، وتلعب بطريقة معينة وهي كالآتي:-

تستخدم كرة في اللعب محيطها يصل إلى 71 سم وهي المشهورة ب «بكرة القدم».

تكون مباراة كرة القدم مكونة من فريقين وكل فريق من الفريقين يتكون من إحدى عشر لاعبا يتنافسون كلاً منهم على إحراز الأهداف وذلك عن طريق إدخال الكرة بمرمى الفريق الآخر ولابد أن تكون تحت العارضة وبين القائمين ومن هنا تحسب الأهداف.

الفريق الفائز في المباراة هو الذي يحزر عدد أهداف أكثر، كما يمكن أن يتحقق التعادل بين الفريقين عن طريق تساوي عدد الأهداف لكلا الفريقين.

يكون لكل فريق قائد له وتكون لديه مهمة أساسية واحدة وهي المشاركة في قرعة رمي العملة التي تتم قبل البدء في المباراة أو التي تتم أثناء ضربات الجزاء وهذا كما تنص عليه قوانين لعبة كرة القدم

القواعد الأساسية لرياضة كرة القدم

هناك العديد من القواعد والقوانين التي تعد رئيسية في لعبة كرة الكرة والتي يجب تطبيقها والالتزام بها من قبل اللاعبين في كلا الفريقين ومن أهم هذه القواعد ما يلي:-