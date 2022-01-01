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أبناء الطائفة المعروفية يحيون الزيارة السنوية لمقام النبي شعيب

الأربعاء 27 أبريل 2022 12:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبناء الطائفة المعروفية يحيون الزيارة السنوية لمقام النبي شعيب



الناصرة/سما/

- يحيي أبناء الطائفة المعروفية، الموحدون الدروز، "عيد النبي شعيب" في الفترة من 25 نيسان وحتى 28 نيسان الجاري، حيث يزورون "مقام النبي شعيب" في حطين، أحد أقدس الأماكن لدى الدروز في العالم.

وقال رياض حمزة، المحاضر في قسم التوعية التوحيدية في المجلس الديني الدرزي الأعلى لـ "وفا" إن أبناء الطائفة المعروفية يزورون في الخامس والعشرين من شهر نيسان من كل سنة، مقام النبي شعيب، لأداء الصلوات والابتهالات وتقديم الطاعة لله سبحانه وتعالى".

وأوضح أن "النبي شعيب ذكر في القرآن الكريم والإنجيل والتوراه"، لافتًا إلى أن ضريحه اكتُشِفَ عام 1187 على يد صلاح الدين الأيوبي القائد المعروف، وهو أول من بنى عقدين من البناء كمقام ومزار لأبناء الطائفة التوحيدية ولكل من يريد زيارة هذا المكان. وفي سنة 1884 رُمِّم المقام وبني من جديد، واجتمع شيوخ الطائفة وقرروا أن تكون هناك زيارة سنوية للمقام في الخامس والعشرين من نيسان من كل عام، ومنذ ذلك الحين حتى يومنا هذا تحيي الطائفة هذه الزيارة سنويًا.

ولفت إلى أن "النبي شعيب دعا الناس لعبادة الله سبحانه وتعالى، وللمحبة بين الناس جمعيًا".

وأضاف: انطلاقًا من رسالة النبي شعيب، فإننا نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يتم السلام في جميع العالم، وأن تعود الحياة الى طبيعتها دون حروب واقتتالات، وأن يعيش الناس جميعًا بسلام ووئام.

وعن الزيارة وتفاصيلها، قال: الزيارة تقسم لقسمين، حيث تبدأ ليلة 24 نيسان، وتقتصر على زيارة رجال الدين وفيها تقام الصلوات والابتهالات الى رب العالمين، وفي اليوم التالي تكون هناك زيارة خاصة يشارك فيها رجال الدين من جميع الطوائف وكذلك العلمانيون، لتقديم التهاني والمباركة للطائفة التوحيدية المعروفية العربية بالمناسبة، ويختتم الاحتفال في 28 نيسان.

#النبي شعيب

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