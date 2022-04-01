"الاقتصاد" تنشر قوائم أصناف منتجات شركة "شتراوس" وتحذر من استهلاكها (صور)

حذرت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء، جمهور المستهلكين، من شراء أصناف من منتجات شركة "شتراوس" الإسرائيلية، المدرجة في القوائم ، بعد إثبات الفحوصات وجود بكتيريا السالمونيلا في خطوط الإنتاج في الشركة المصنعة والتي يجري التحفظ عليها من قبل طواقم وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة.

ودعت الوزارة في بيان صحفي ، التجار التوقف الفوري عن عرض منتجات الشركة على رفوف المحال التجارية، و ارجاعها للشركة فوراً تحت طائلة المسؤولية القانونية.

يشار إلى أن هناك تنسيق وتعاون مع الموردين الاساسيين لمنتجات شترواس والتزامهم بقانون حماية المستهلك بما يحفظ صحة وسلامة المستهلك.