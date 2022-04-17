إحمي نفسك من هشاشة العظام بعد سن الـ40 بهذه المشروبات

وكالات / سما /

تعد هشاشة العظام من أكبر المشكلات التي تواجه الإنسان بعد سن الـ40 عاما، حيث يحتاج جسم الإنسان إلى المزيد من العناصر الداعمة لمنع أو تخفيف آثار هذه المشكلة.



ويعتقد خبراء الصحة أن العظام القوية لا تظهر من العدم، بل يتم بناؤها اعتمادا على مجموعة خيارات مرتبطة بنمط الحياة اليومية والمستمرة، وفق (سبوتنيك بالعربي).



وتعتبر عملية ممارسة التمارين الرياضية وعدم التدخين والمكملات الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن واختيار الأطعمة والمشروبات المناسبة، وأشهرها الحليب، من العناصر الأساسية المساهمة في تكوين عظام صلبة ومقاومة للكسر.



و العلاقة بين العظام والمشروبات تتجاوز منتجات الألبان، على الرغم من أنها خيار ممتاز، حيث يمكن أن تساعد العديد من المشروبات الأخرى في منع فقدان كثافة العظام عن طريق منح جرعات الكالسيوم و"فيتامين د" والفوسفور و"فيتامين ج" والعناصر المغذية الأخرى لبناء العظام.

لذلك تعرف على أفضل 5 مشروبات داعمة للعظام، والتي من الممكن أن تحد من مشكلة هشاشة العظام التي يعاني منها الاشخاص في سن الشيخوخة:



1- الحليب المدعم



يعتبر الحليب وسيلة كلاسيكية لدعم صحة العظام لسبب مهم، حيث تعتبر منتجات الألبان من أعلى المصادر الغذائية للكالسيوم، وهو المعدن الذي يعمل بمثابة لبنة أساسية في الهيكل العظمي.



ويعتبر المختصون أن الحصول على مقدار "فيتامين د" الكافي يعزز امتصاص الكالسيوم، لذلك فإن تناول الاثنين معًا، كما هو الحال في كوب من الحليب المدعم بفيتامين د، يوفر تأثيرًا تآزريا لتقوية العظام.



2- لبن الكفير



قد لا يتقبل البعض طعم الحليب، أو أن البعض لا يتحمل كمية اللاكتوز بداخله، لكن هناك بديل، حيث أوصت دراسة أجريت عام 2021 أن الأشخاص الذين لا يستطيعون تناول الحليب يجب أن يختاروا مشروبات الألبان المخمرة كبديل لتعزيز صحة العظام.



ويحتوي الكفير المصنوع من اللبن كامل الدسم أيضًا على كمية كبيرة من "فيتامين ك2" ، وهو عامل رئيسي آخر في صحة العظام حيث وجدت دراسة أجريت عام 2015 على مرضى هشاشة العظام أن استكمال نظامهم الغذائي بالكفير لمدة ستة أشهر كان مرتبطًا بزيادة معدل كثافة العظام وزيادة كثافة المعادن في عظم الورك.



3- العصائر الخضراء



تتصدر منتجات الألبان قائمة الأطعمة الغنية بالكالسيوم لدى الجميع، لكن الخضار الورقية ليست بعيدة عن ذلك حيث يحتوي كل من السبانخ واللفت على كميات كبيرة من الكالسيوم كما يعتبر الكرنب خيارًا أفضل لتناول العصائر أو العصائر الخضراء.



ونصح المقال بوضع بعض الكرنب الطازج في الخلاط مع الحليب المدعم أو الكفير أو الزبادي لزيادة محتوى الكالسيوم و"فيتامين د"، مع إضافة موزة لتحسين المذاق وزيادة الفائدة.



4- عصير غريب فروت



يتمتع عصير الغريب فروت (Grapefruit) هوي نوع من الفواكه الحمضيّة الاستوائية، بالفعل بسمعة جيدة كمشروب صحي، وبالإضافة إلى أن هذا العصير قد يقدم فوائد صحية للبشرة وفقدان الوزن، إلا أنه يساعد أيضا في الحفاظ على عظام قوية ومتينة.



و يحتوي المشروب الطازج على كميات عالية جدا من "فيتامين سي"، الذي يساعد في إنتاج الكولاجين في مصفوفة العظام ويطرد الجذور الحرة الضارة التي تضر بصحة العظام.



5- بديل الحليب المدعم



لا تقدم بدائل الحليب دائما كل بروتينات حليب الألبان، لكنها أكثر بكثير من مجرد ماء بنكهة الجوز، وهي في الواقع قادرة على دعم العظام، وعادة ما يتم تدعيم هذه المشروبات بالعديد من العناصر الغذائية التي تمنع "فقدان العظام"، خاصة الكالسيوم و"فيتامين د".



ويجب التنويه إلى ضرورة قراءة قائمة المحتويات قبل الشراء، حيث يتوفر أنواع مختلفة وخلطات متنوعة.