كيفية تثبيت تغريدة فى Twitter Space

وكالات / سما /

أضاف تويتر طريقة لاستضافة المحادثات الصوتية الحية والمشاركة فيها مع ميزة تسمى Twitter Spaces، وبالإضافة إلى السماح لمجموعة من الأشخاص بالتناوب لإجراء محادثات صوتية فقط في الوقت الفعلي، يمكنك أيضًا تثبيت التغريدات في مساحتك، والتي يمكن للجميع رؤيتها والرد عليها، ويستغرق تثبيت وإلغاء تثبيت هذه التغريدات بضع ضغطات فقط، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية تثبيت تغريدة في Twitter Space

يمكن لمضيف Space أو المضيف المشارك أو المتحدث فقط تثبيت تغريدة.

إذا كنت قد انضممت إلى Space وترغب في مشاركة تغريدة مع المجموعة، فأنت بحاجة إلى طلب إذن للتحدث أولاً.

كما أنه للقيام بذلك، اضغط فوق طلب في الجزء السفلي الأيسر من نافذة الفضاء، وبعد موافقة المضيف على طلبك، سترى تغيير الرمز إلى الميكروفون قيد الإيقاف، والآن يمكنك تثبيت تغريدة.

1- اضغط في أي مكان في تطبيق تويتر خارج نافذة Space، وسيتم تصغير المساحة الموجودة أسفل الشاشة.

2- ابحث عن التغريدة التي تريد تثبيتها.

3- اضغط فوق أيقونة مشاركة التغريدة (السهم المتجه لأعلى) ثم في النافذة المنبثقة، اضغط فوق اسم المساحة التي تريد تثبيتها بها.

كيفية إزالة تثبيت تغريدة في Twitter Space

يمكنك بمجرد تثبيت تغريدة في الجزء العلوي من Space، إلغاء تثبيتها بواسطة المضيف أو المضيف المشارك أو المتحدث، ولا يحتاج الشخص الذي يزيل تغريدة إلى أن يكون نفس الشخص الذي قام بتثبيتها في الأصل.

1- في نافذة Space، ابحث عن التغريدة التي تريد إزالة تثبيتها، وقد تحتاج إلى التمرير إلى اليمين أو اليسار إذا كان هناك العديد من التغريدات مثبتة.

2- اضغط على X أعلى يمين التغريدة.

3- في النافذة المنبثقة، أكد أنك تريد إزالة التثبيت بالضغط فوق إزالة.